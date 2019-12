2020, il video augurio dell’arcivescovo Lauro per il nuovo anno.

Il “ Presepio Popolare” va di scena a Ravina grazie alle intuizioni di Marco Pedrotti che ormai da alcuni anni regala ai suoi compaesani un presepe ogni anno diverso.

Trent’anni il prossimo anno, giardiniere alla Fondazione Mach, Pedrotti ha sviluppato su una lunghezza di 4 metri per 90 di profondità, la riproposizione di antichi mestieri: “ Mi sono fatto fare solo alcuni particolari, ma per il resto ho fatto tutto da solo, ma l’intero presepio è fatto a mano. Popolare perché ho cercato di riprodurre la semplicità del popolo, la gioia di donare da parte di chi ha poco o niente”.

Ad illustrare uno spaccato di vita popolare sono 120 statuette, altrettante casette e capanne, 40 capre, poi polli e oche, 3 olivi e 2 pergole, ma non mancano nemmeno i muri a secco ed una pignola attenzione per ogni più piccolo particolare.

Nessun movimento o giochi di luce: “ Per me il bello del presepe è l’essere statico: un modo per osservare i dettagli e magari anche per riflettere sul suo significato. Quello meccanico distrae con gli effetti che vengono preferiti al tanto lavoro di base che c’è in un presepio”.

Per visitarlo? “ Si trova nella mansarda di casa mia per cui lo faccio vedere a chi conosco, ma di certo la porta è aperta a chi suona. Ho riempito Ravina di locandine per cui trovarmi è facilissimo. Si sale, lo si guarda e poi si chiacchiera: anche un presepio può essere un segno di ospitalità”.

Marco Pedrotti, come tutti gli anni, presenterà anche nel 2020 la sua versione pasquale di un presepe che evidentemente non può essere solo natalizio.

