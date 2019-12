Ritrovata dopo 41 giorni a Sinigo la sedicenne Lisa Sartori

“Serviva più coraggio per garantire la linea di galleggiamento finanziario di cui ho sempre parlato”. In questo modo il Ministro dell’istruzione Lorenzo Fioramonti motiva la sua decisione di abbandonare il Governo giallo -rosso e poi aggiunge:“ spero che ora si possa aprire una vera riflessione nazionale sul futuro”.

Futuro politico ancora non del tutto chiaro rispetto alle nuove intenzioni dell’ormai ex Ministro Fioramonti che potrebbe mettere in ulteriore difficoltà il Movimento Cinque Stelle creando un gruppo parlamentare filo governativo e in opposizione al capo politico Di Maio. Alla notizia, i Cinque Stelle accusano Fiormonti di dover pagare ancora 70mila euro di quota al partito e intanto Conte prende le distanze dall’ipotesi che Fioramonti possa costituire un suo gruppo autonomo sottolineando: “ Qualsiasi spaccatura del Movimento Cinque Stelle crea solo instabilità”. Alle dimissioni del Ministro dell’Istruzione reagiscono anche gli alleati, con Italia Viva che presuppone si tratti di un semplice regolamento di conti interno, mentre il PD cautamente si limita ad un : “ è meglio essere prudenti”.

Toni completamente diversi tra le opposizioni: “ Ci auguriamo che sia il primo passo concreto verso la consapevolezza che il Governo giallo – rosso non può fare niente di buono per il Paese”, spiega il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo che aggiunge: “ non è in grado di realizzare una delle tante promesse che ha fatto”.

Pubblicità Pubblicità

Dura anche la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che dice “ ora il Governo faccia un regalo agli italiani e vada a casa, di Fioramonti non sentiremo la mancanza”.Ora Forza Italia punta a portare nelle aule parlamentari la vicenda e chiede l’intervento del Premier: “ Conte venga in aula a riferire come intende a far fronte alla grave situazione che si è creata”.

Le dimissioni del ministro hanno evidenziato ancora una volta l’insicurezza in questo momento del Movimento 5 Stelle che si interroga sul suo futuro, ma sopratutto si cerca di immaginare quali ripercussioni avrà tutto questo sulla tenuta del Governo che, almeno per il momento sembra lontano da quell’idea di rilancio che voleva Conte dopo l’approvazione della Legge di Bilancio.

Pubblicità Pubblicità