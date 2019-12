Il Sindaco Andreatta chiude tra luci ed ombre. Trento rimane in attesa di un rilancio

Dicembre tempo di bilanci.

Per il comune di Trento si tratta di un bilancio particolarmente importante perché non riguarda soltanto l’anno che volge al termine ma anche la conclusione di una legislatura e, in particolare per il Sindaco, la chiusura di un doppio mandato iniziato nel 2009.

Dalle sedute del Consiglio comunale si sono sentite forti le opinioni negative dell’opposizione, le parole forti che segnano un’evidente presa di distanza da parte del Patt e alcune criticità emerse anche dagli stessi banchi della maggioranza.

Al contrario, il Sindaco nei suoi discorsi rivendica quanto di buono è stato fatto.

La personale sensazione è che si sia trattato di una gestione della città da “buon padre di famiglia”, portando a termine quest’ultimo mandato con numeri risicati e mantenuti tali soltanto grazie ai vari rimpasti.

Sono stati così svolti i compitini che hanno permesso a Trento di restare ai vertici di quasi tutte le classifiche ma è stato perso il coraggio di alcune scelte che avrebbero potuto far diventare Trento molto più importante di quanto non dicano le classifiche.

Alcune aree che sono state riqualificate hanno visto soltanto la nascita di nuovi supermercati, mentre di positivo possiamo vedere il proliferare di parchi verdi nei quartieri cittadini.

Altre situazioni importanti indicate nei programmi elettorali 2009 e 2015 sono rimaste irrisolte e non può essere una giustificazione il fatto che alcune arrivino ad avere degli stanziamenti nell’ultimissimo bilancio comunale dopo anni di nulla assoluto.

Sulla mobilità i dati sono drammatici rispetto a quanto il Piano urbanistico della mobilità si era prefissato e addirittura il flusso di automobili sulla città è decisamente aumentato.

Le grosse questioni urbanistiche sono rimaste irrisolte, basti pensare alle aree da bonificare e recuperare a Trento Nord e a tutte le aree definite ex.

Non possono essere considerati sufficienti, dopo due legislature, i recenti accantonamenti a bilancio per l’ascensore verticale verso al collina di Povo piuttosto che un piano guida per l’area ex Italcementi che ci porterà probabilmente ad avere un polo espositivo sacrificato in una struttura provvisoria per qualche anno.

Il Prg, che doveva rappresentare una svolta importante, è stato immediatamente declassato a semplice variante e ha fatto del consumo zero di suolo il primo punto in ordine di importanza salvo poi trovare in extremis una prima approvazione inserendo un bacino artificiale sul Monte Bondone.

Proprio sul Monte Bondone vado a chiudere perché dopo aver avuto un’ottima intuizione designando un consigliere delegato, ci ritroviamo con una righetta sul Prg che dovrebbe individuare la presenza futuribile di un impianto di risalita, un masterplan chiuso in un cassetto e una cabina di regia messa in naftalina. Un bilancio, quindi, di luce e ombre. Un bilancio, quindi, in attesa di rilancio.

A cura di Mauro Corazza

