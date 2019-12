Il degrado nel salotto della città

E’ possibile che quello che dovrebbe essere uno dei salotti della città sia in mano al degrado incontrollato?

Parliamo dell’angolo tra via Manci e via Oss Mazzurana e più specificatamente le vetrine dell’Eurospar.

L’altro giorno un vigilantes intervenuto per fermare un 48 enne romeno senza fissa dimora che aveva rubato un salame, è stato ferito ad una mano con un coltello.

E pensare che un supermercato del centro storico sia costretto a dotarsi di una guardia giurata, è di per sé stesso un fatto grave.

Nemmeno due settimane fa l’episodio all’Eurospesa di via Torre Verde dove i commessi si sono messi a rincorrere i ladro riuscendo a fermarlo per poi consegnarlo alle forze dell’ordine. (qui il video)

Saranno anche dei microcrimini, ma la loro frequenza sommata alla reazione spropositata di chi li compie, li fanno diventare reati a rischio.

La situazione che si è creata è paradossale e sarebbe interessante capirne la motivazione.

Su via Manci, davanti all’Eurospar, stazionano stabilmente dei senza tetto insieme a tossici e alcolizzati che del luogo ne hanno fatto un punto d’incontro, e purtroppo anche di accese discussioni, viste le liti quasi giornaliere che i testimoni riportano.

Su via Oss Mazzurana la situazione è ancora più particolare, ma lo si capisce dopo qualche minuto d’osservazione.

Il fabbricato crea una rientranza ceca dove è stabile la presenza di un ragazzo di colore che si sporge quel tanto sufficiente per tenere sotto controllo lo slargo, mentre con l’auricolare è in contatto con terze persone. È una delle vedette degli spacciatori.

La situazione del luogo è ormai nota da anni, ma emerge solo quando vengono commessi dei reati da persone che ormai non hanno più timore reverenziale di nulla.

In questo caso non siamo nella periferia, ma ci troviamo nel salotto della città, punto di passaggio dello shopping e dei turisti, ma non cambia nulla.

Nulla come quello che ha fatto l’amministrazione comunale di centro sinistra per la sicurezza a Trento.