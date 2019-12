Borse di studio Bim: premiate 12 tesi di laurea

Il BIM dell’Adige ha premiato 12 studenti con altrettante borse di studio per aver realizzato delle tesi di laurea su temi che contribuiscano a migliorare la conoscenza delle vallate dell’Adige, dell’Avisio e del Noce da un punto di vista ambientale, artistico, paesaggistico, naturale, ed economico.

Erano ammessi ai bandi (uno per l’anno accademico 2015/2016 e l’altro per il 2016/2017) tutti gli studenti che avessero compiuto il trentesimo anno di età e che fossero residenti in uno dei comuni consorziati al BIM.

La commissione giudicatrice era composta dal presidente Donato Preti, da tre componenti del consiglio direttivo, da un tecnico esperto e da un responsabile del consorzio BIM.

E’ stato proprio il Presidente Donato Preti, insieme al presidente della vallata Avisio Armando Benedetti e il presidente della vallata Noce Michele Bontempelli, a premiare gli studenti meritevoli che si sono aggiudicati le borse di studio.

In occasione della cerimonia, tenutasi nella sala conferenze del BIM a Trento, Preti ha voluto ricordare che “il consorzio da sempre riserva importati risorse per lo sviluppo culturale del territorio, per le associazioni di volontariato e per i ragazzi”, ricordando i finanziamenti stanziati nel campo delle politiche giovanili.

“Investire nei giovani -ha aggiunto Preti rivolgendosi agli studenti- significa investire nel nostro futuro. Vi ringrazio per il vostro lavoro che ci aiuterà sicuramente a promuovere nuove iniziative legate ai nostri territori. Vi auguro di svolgere una professione che possa valorizzare le vostre competenze e premiare il vostro impegno. Il BIM sarà sempre vicino a voi ragazzi e al mondo della scuola, premiando il merito e valorizzando le idee innovative che rappresentano punti importanti per la nostra azione amministrativa”.

La consegna dei premi, dell’ammontare di 2000 euro ciascuno, è avvenuta dopo una breve presentazione degli elaborati da parte degli studenti, un momento utile per approfondire le tematiche affrontare e formulare qualche domanda ai diretti interessati. (sotto l’elenco dei vincitori)

