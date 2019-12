Biblioteca di Cles: ecco tutti gli eventi di gennaio e febbraio

Numerosi ed interessanti gli appuntamenti in programma alla Biblioteca di Cles (Premio Gutenberg 2013), per i mesi di gennaio e febbraio 2020.

Una serie di eventi studiati sia per i bambini che per gli adulti, con particolari iniziative dedicate all’olocausto.

Si inizia con il ciclo rivolto all’infanzia “Nati per leggere” curati dal Sistema Bibliotecario Trentino, in programma dal 7 al 16 gennaio, con un incontro per genitori e figli intitolato “Lettori si cresce” – piccole letture per bambini da 0 a 5 anni – che si svolgerà sabato 11 gennaio alle ore 10,30.

Martedì 21 gennaio alle ore 20,30 nella Sala Borghesi-Bertolla della Biblioteca, “Radioamatori – i pionieri della comunicazione”: passione e socializzazione, ma anche importante attività al servizio della protezione civile, enti locali e forze dell’ordine. Una piacevole serata/dibattito ricca di ospiti tra appassionati radioamatori ed esperti in telecomunicazioni nel contesto generazionale; modera l’Avv. Massimiliano Debiasi, coordinatori Walter Corradini e Orietta Coletti. Durante la serata si effettuerà una raccolta fondi a favore di Padre Sebastian Muthirenthikal, per la sua Missione ‘Divine Providence Home for disabled boys’ in India.

Ritorna il mercatino di scambio gratuito “I libri cambiano mano” sabato 25 gennaio dalle 15,00 alle 17,00 e curato dall’Associazione Culturale di Promozione Sociale ‘Perchè’.

Per le ‘Giornate della memoria’ due appuntamenti: lunedì 27 gennaio ad ore 16,30 “Storie per ricordare”: la Shoah raccontata ai ragazzi dai 7 agli 11 anni, con letture animate e musiche tradizionali ebraiche. Martedì 28 gennaio alle 20,30 lo spettacolo per tutti “La casa di David”, un racconto sugli orrori accaduti durante la seconda guerra mondiale tra odio e pregiudizio, coraggio e solidarietà, per portare a conoscenza e nel contempo non dimenticare i terribili fatti accaduti; testo e regia di Renzo Fracalossi, a cura del Club Armonia.

In occasione del ‘Giorno del ricordo’, a cura della Pro Cultura Centro Studi Nonesi ed organizzato dalla Pro Loco di Cles, per domenica 9 febbraio, un “Viaggio a Trieste”. La tragedia delle Foibe descritta in un viaggio con visita guidata al Centro Raccolta Profughi di Padriciano, al Civico Museo della Civiltà Istriana Fiumana e Dalmata, e visita al Castello di Miramare. Info, costi e iscrizioni entro il 31 gennaio presso la Pro Loco di Cles.

Martedì 4 febbraio ad ore 20,30 nella Sala Borghesi-Bertolla nell’ambito di ‘Progetto sicurezza’ serata esplicativa e di prevenzione: “Un’emergenza? Basta un numero. Chiama 112”. Nozioni di primo soccorso, informazioni su come e quando è necessario telefonare al 112, numero unico europeo, ora disponibile anche da App.. La Centrale Unica di Risposta operativa in Trentino smista poi le chiamate, quando necessario, ad ambulanze, vigili del fuoco, forze dell’ordine, ecc..

Si ricorda inoltre che venerdì 17 gennaio ad ore 21,00 presso il Cinema Teatro di Cles la performer Claudia Marsicano (premio UBU 2017) metterà in scena lo straordinario spettacolo di Silvia Gribaudi “R.Osa – 10 esercizi per nuovi virtuosismi”, uno spettacolo d’arte, danza e teatro, ironizzante espressione del corpo femminile. Lo spettacolo fa parte della rassegna ‘S’apra il sipario!’ a cura del Comune di Cles. In Biblioteca, inerenti la tematica, dal 10 al 30 gennaio saranno suggeriti libri e letture di e sulle donne.

Gli eventi in calendario sono organizzati in collaborazione con la Biblioteca di Cles, il Comune di Cles, Sistema Bibliotecario Trentino, Family in Trentino, Dolomiti Energia, Trentino Emergenza, Associazione Culturale di Promozione Sociale ‘Perchè’