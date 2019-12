Antisemitismo e anticristianesimo, due pesi e due misure – di Claudio Forti

Egregio direttore,

spesso in occasione dei maggiori eventi cittadini si impegnano ingenti risorse per invitare personalità, talenti e professionisti che non appartengono a questa terra, mentre, non di rado, si tende a trascurare risorse e potenzialità presenti sul nostro territorio.

E’ per questo che in seguito al successo dell’autore di origini trentine Alex Visintainer nell’ultima edizione dello “Zecchino d’Oro”, sollecitiamo l’attenzione del Comune di Trento, affinché non perda l’opportunità di invitare durante queste festività natalizie l’artista trentino e la giovane interprete della canzone “Acca”, vincitrice della sessantaduesima edizione della kermesse canora dedicata ai bambini.

Alex è ormai alla quarta partecipazione allo storico concorso, con due canzoni tra le 12 cantate in questa edizione, scelte tra 615.

Sarebbe un’occasione unica per portare un meritato riconoscimento ad un artista che sta svolgendo un importante percorso lontano da Trento e allo stesso tempo dare ancora maggior spazio ai bambini, per godersi uno spettacolo interamente dedicato a loro, cogliendo la straordinaria coincidenza del periodo natalizio in cui ci si vuole proporre come Città del Natale e amica dei bambini.

Alessandro Visintainer in arte Alex Visi ora vive a Bologna e nella vita scrive, canta, suona, insegna, cucina e organizza. Il suo sogno fin da bambino era diventare un musicista. Divertente la sua disamina sulla canzone vincitrice del festival: «La mia canzone “Acca”: una lettera furbacchiona, a volte appare altre no! Un ritmo bello travolgente!» – spiega l’autore. Clicca qui per vedere il video clip

Mauro Corazza – Coordinatore AGIRE per il Trentino per la Città di Trento