Riaperta la strada del Bus de Vela

È il 28 enne Andrea Concini la vittima della valanga che si è staccata nella zona dello Spallone dei Massodi, sopra il riufugio Tuckett alle 11.00 di stamane 29 dicembre 2019.

Erano in 4 e la cordata è stata travolta per colpa di un crollo di un cornicione di neve.

Due alpinisti che erano in cordata con ramponi e piccozze sono stati soccorsi da uomini del Soccorso Alpino ed estratti quasi subito dalla neve dagli uomini presenti sull’elicottero del Nucleo dei Vigili del Fuoco di Trento e trasportati all’ospedale santa Chiara di Trento.

Per Andrea Concini, volato dalla parete e parzialmente sepolto dalla neve non c’è stato nulla da fare. Il quarto alpinista è stato portato al Santa Chiara in gravi condizioni per i numerosi politraumi subiti.

Andrea era nato a Cles, ed era residente a Tuenno e amava dire, «ai piedi del Parco Adamello-Brenta, del Parco dello Stelvio e del Gruppo delle Maddalene ed aveva iniziato a frequentare le montagne in tenera età».

Era persona molto conosciuta nell’ambiente delle guide alpine e persona molto preparata.

«Montagne che sono la mia palestra naturale, dove poter ritrovare pace e serenità» – Scriveva sul suo blog.

Dopo alcune esperienze di lavoro come artigiano aveva capito che stare fuori, in montagna, era la sua vita per questo ha voluto diventare guida alpina.

Per questo da 10 anni aveva scelto di lavorare solo in montagna. Aveva conseguito il brevetto di Guida Alpina iscritta all’albo del Collegio delle Guide Alpine del Trentino di Guida Parco, Guida Canyoning, accompagnatore di MTB e direttore di percorso FISky. Tutto questo in solo 28 anni di vita. Era affascinato dai viaggi, ed era stato in numerosi paesi del Sud America, in Scozia dove aveva scalato la fredda parete Nord del Ben Nevis, la montagna più alta della Gran Bretagna. Era particolarmente orgoglioso di aver scalato il caldo calcare del Verdon, le rocce del Tirolo, i 4000 della Svizzera. Aveva deciso di festeggiare il suo 28esimo compleanno scalando la Cresta dell’Oreste, una traversata a fil di cielo nelle Dolomiti di Brenta insieme alla cara amica Debora. Andrea è caduto sulle montagne che amava da sempre, lassù ha trovato la pace che sfiorava sempre quando scalava con il sorriso. Il destino ha voluto che morisse nel posto che amava, e dove avrebbe scelto per l’ultimo battito di ciglia, l’ultimo respiro, l’ultimo sguardo in cielo. Sono cominciati i messaggi di cordoglio pubblicati sulla sua pagina facebook. L’amico Davide: « Ciao Andrea! Ora più in alto delle tue cime!». Alessandro invece a dedicato ad Andrea una poesia: «Dio del cielo, Signore delle cime, Un nostro amico Hai chiesto alla montagna. Ma ti preghiamo: Su nel Paradiso Lascialo andare Per le tue montagne». Poi Fulvio: «Non è’ possibile.. ti ho visto ieri in Paganella con le ciaspole ed abbiamo riso vedendoci li in mezzo alla folla..mi dispiace tanto Ti mando un pensiero ciao caro Andrea» «Le montagne hanno un ricordo in più da ammirare. Ciao Andrea» Scrive ancora Renato. E Poi Renata: «La montagna ci da tanto e ci toglie tanto. È passione, sacrificio, fatica, gioia e soddisfazione. Riposa in pace ragazzo