“Natale in tutti i sensi” si prepara al rush finale in attesa della Ciaspolada

Il Capodanno si sta avvicinando e anche a Fondo “Natale in tutti i sensi”, proposta curata dall’associazione “Idee di Fondo” che raggruppa i commercianti del paese, è entrata nel vivo.

“Natale in tutti i sensi” non è il solito mercatino e a fare la differenza è il contorno denso di fascino, in grado di emozionare: a dicembre il borgo noneso si trasforma infatti in un villaggio-mercato dall’atmosfera intima e delicata, dove si possono gustare i sapori tipici del luogo e sentire nell’aria i profumi della tradizione natalizia.

Ma anche toccare con mano le realizzazioni degli artigiani locali, ascoltare le canzoni di Natale, ammirare il paese in una veste unica. Una proposta da godersi con tutti e cinque i sensi.

Il mercatino è aperto durante i finesettimana dalle 10 alle 19, ma anche lunedì 30 e martedì 31 dicembre, per vivere un lungo weekend di Capodanno, e lunedì 6 gennaio con la gara promozionale di orientamento con le ciaspole.

I prossimi giorni, prima della “notte più lunga dell’anno”, saranno ricchi di appuntamenti interessanti tra giri in carrozza, concerti e lo Zumba Flash Mob.

È grande l’attesa, poi, per la 47a edizione de “La Ciaspolada”, quest’anno in versione notturna. Sabato 4 gennaio alle 16.30 è in programma la cerimonia di apertura, con la sfilata e l’accensione del Tripode. Seguirà lo spettacolo delle “Farfalle luminose” con trampolieri e danzatrici, mentre alle 20.45 ci saranno il concerto della Corale Emmanuel e il presepe vivente.

Domenica 5 gennaio si comincia alle 15 con la musica live, per poi seguire tutti insieme “La Ciaspolada”, che vedrà alle 16.30 la partenza della gara ludico-motoria e alle 18.30 quella della gara competitiva. Grazie al nuovo tracciato, tra l’altro, i concorrenti transiteranno proprio dalle parti del mercatino. In serata, alle 20.30, Il vicino Palanaunia ospiterà le premiazioni e l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria “Tenta la Fortuna con le Ciaspole”.

Il presidente dell’associazione “Idee di Fondo”, nonché assessore al commercio e al turismo di Fondo, Roberto Graziadei è soddisfatto dell’affluenza e dei riscontri positivi avuti fino ad ora.

“I primi due weekend di apertura sono stati un successo grazie ai tanti visitatori presenti. Ora attendiamo i prossimi appuntamenti con grandi aspettative – dichiara Graziadei –. In generale posso dire che gli show cooking sono stati particolarmente apprezzati, così come le attività per i bambini. Gli espositori, tutti della zona, si sono detti contenti dell’organizzazione e delle presenze, sia da parte della gente del posto che di turisti”.