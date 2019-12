Chiara Lubich “Città mondo” alle Gallerie di Piedicastello

Continua a Trento, alle Gallerie di Piedicastello, la mostra dedicata a Chiara Lubich “Città mondo” visitabile da martedì a domenica, ore 9.00-18.00.

Chiara Lubich è riconosciuta come una delle figure più influenti del Novecento in ambito spirituale e non solo. La sua causa di beatificazione è in corso e, nel frattempo, Trento, sua città natale, la omaggia con una mostra dedicata che testimonia il suo percorso di vita riportando anche documenti scritti e testimonianze fotografiche.

È una mostra interessante quella promossa dalla Fondazione Museo storico di Trento che ha aperto questo mese e che sarà visitabile fino a dicembre 2020. Si è così deciso di ricostruire la storia di una figura femminile culturalmente rilevante in onore del centenario della sua nascita (1920-2020).

Pubblicità Pubblicità

Chiara, all’anagrafe Silvia, è considerata una delle figure più rappresentative del dialogo ecumenico interculturale e inter religioso, ricordiamo due importanti riconoscimenti: Premio UNESCO per l’Educazione alla Pace (Parigi 1996) e il Premio Diritti umani del Consiglio d’Europa (Strasburgo 1998)

Sin dall’infanzia Lubnich si è saputa contraddistinguere grazie alla sua sensibilità sociale. forte di una educazione solida, contribuisce al bilancio familiare impartendo lezioni private giù da ragazzina. La madre ha contribuito alla sua educazione religiosa, il padre era un convinto antifascista perseguitato per i suoi ideali.

Mentre la guerra seminava distruzione, Silvia, nel frattempo diventata Chiara dopo essersi definitivamente dichiarata devota Dio, si dedica ai più poveri di Trento. Il Movimento dei Focolari da lei fondato andò in contro a diverse problematiche: prima tra tutte, lo scetticismo. Il concetto di “Amore spirituale” promulgato dalla donna non è stato sempre compreso, ma questo si può affermare che non ha mai scoraggiato Chiara Lubich.

Come si evince da A. Camilloni, Laudatio dottorato h.c. in “Dialogo con la Cultura Contemporanea”, la donna ha realizzato «un esempio di nuovo umanesimo planetario, profetico e emancipatore», come riconosciuto dai numerosi dottorati h.c. a lei assegnati da Università di varie parti del mondo.

Pubblicità Pubblicità



Come riporta Tv2000it questo 14 marzo, lo scopo di Silvia era quello di portare agli occhi di Dio tutta l’umanità, poiché era necessario che Dio percepisse e accogliesse tutti, nessuno escluso.

Il titolo della mostra porta in sé una duplice funzione: quella di caratterizzare un percorso storico e simbolico e quella di descrivere il carattere universale del messaggio promosso dalla donna stessa.

Il percorso espositivo descrive Trento con gli occhi e il vissuto di Chiara ma, al contempo, lascia che i visitatori si immergano in un passato che riaffiora ad ogni passo dell’itinerario. I visitatori avranno anche modo di interagire con video e installazioni ad hoc.

In parallelo all’esposizione presso le Gallerie, la mostra trova spazio anche nelle sale di Palazzo Acopoli a Tonadico nel comune di Primiero San Martino di Castrozza (Tn).

Nel corso dell’anno la mostra verrà replicata in diverse capitali extraeuropee, e anche questo, sicuramente apporta un utleriore chiave di lettura al titolo “Città mondo”.