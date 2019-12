Bloccato dalla Polizia Locale completamente «sbronzo»

I Carabinieri di Madonna di Campiglio insieme ai finanzieri della Brigata di Tione, hanno condotto diversi controlli presso gli alberghi della rinomata località turistica.

Particolare attenzione è stata rivolta alle strutture ricettive di nuova gestione, per verificare la correttezza amministrativa/contabile delle società. Varie le irregolarità riscontrate in violazione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, per le modalità di esercizio, che hanno riverberi sulla sicurezza pubblica.

I controlli hanno anche verificato il mancato versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per dodici dipendenti ed il rappresentante legale di una società è stato segnalato alle autorità amministrativa e giudiziaria.

