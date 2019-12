Smottamento al bus del Vela, traffico deviato

In Trentino il fenomeno dello sfruttamento e del lavoro nero sottopagato in agricoltura è in forte aumento a causa di alcuni “furbetti” che, in una Provincia attenta come la nostra, non dovrebbero avere più nessuna possibilità di esercitare la propria attività.

Quanto sopra è stato denunciato attraverso un comunicato dalla Fai Cisl del Trentino che combatte questo fenomeno da anni: «se in alcuni casi si riesce a conciliare per le vie bonarie e si riesce a rimettere in carreggiata le Aziende irregolari – spiega il segretario del sindacato Fulvio Bastiani – nel caso che denunciamo oggi invece non abbiamo trovato la stessa collaborazione dell’Azienda, anzi. Questa infatti oltre a prendersi gioco del nostro ruolo ha per mesi preso in giro una dipendente che dopo un periodo medio – lungo di lavoro non le ha più corrisposto il TFR dal momento che si è licenziata da tempo».

«L’azienda in questione è la Centrofiore con sede a Romagnano – aggiunge Bastiani – la stessa che non molto tempo fa ebbe il coraggio di rilasciare un intervista ai media locali facendo parlare di se come un Azienda solida e attenta, si spacciava come un élite della Provincia nel settore quando in serbo aveva già maturato la volontà di non pagare la Dipendente».

Il sindacato Fai Cisl Trentino inoltre denuncia che, «il titolare dopo aver anche firmato un accordo di Transazione in sede Sindacale si è reso nuovamente irreperibile disattendendo completamente gli impegni presi e per questo motivo, dopo numerosi tentativi andati a vuoto, la Fai Cisl del Trentino in accordo con la Dipendente hanno scelto di passare alla linea dura».

Poi lo sfogo del segretario Fulvio Bastiani: «Non è più tollerabile che nel settore si metta in atto sempre più spesso il giochetto di intestare l’Azienda ai figli credendo così di eludere e procrastinare precisi impegni assunti ed obblighi di legge».

L’Azienda ora sarà immediatamente segnalata alla Direzione dell’Ufficio Lavoro della Provincia e successivamente portata in Tribunale per il recupero delle spettanze della Dipendente.

«Non ci riteniamo dei guasta feste (visto il periodo) – termina Bastiani – ma il nostro lavoro è garantire i diritti a tutti i lavoratori e per questioni di giustizia non possiamo lasciare ai vertici di quest’Azienda di farsi beffa della Dipendente e di noi che la rappresentiamo: i Dipendenti si pagano!»

