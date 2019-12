Il Coro Lago Rosso in concerto al convento dei Frati Francescani per fare del bene

Dal Lago di Tovel al convento dei Frati Francescani di Cles per fare del bene.

Domani sera, domenica 29 dicembre alle 20.30, il Coro Lago Rosso di Tuenno terrà un concerto di Natale al convento di Cles.

La partecipazione è libera e gratuita e il ricavato della serata sarà interamente devoluto a una famiglia bisognosa residente in Val di Non.

CORO LAGO ROSSO – Al momento della fondazione, nel 1946, il coro fu chiamato “Coro della SAT di Tuenno”.

Quattro anni più tardi diventò “Coro Lago Rosso della SAT di Tuenno”, il quale, dopo diverse vicissitudini, fu definitivamente chiamato “Coro Lago Rosso”.

Il coro, superati alcuni periodi difficili negli anni ‘60 e ‘70, è stato rilanciato con grandissimo entusiasmo ed energia nei primi anni ‘80, registrando una serie di importanti concerti su tutto il territorio nazionale e alcune storiche trasferte in Repubblica Ceca, Germania, Francia, Romania, Argentina e Brasile.

Oggi il Coro Lago Rosso presenta un organico di coristi di varie età, con un’importante presenza di under 40 (compresi il presidente e il direttore) che ha permesso al coro di rilanciarsi nuovamente, segnando quegli importantissimi “ricambi generazionali” sui quali sempre meno frequentemente altri cori possono contare.

Lo stesso maestro Gabriele Aliprandi è un under 40 ma può vantare, assieme al presidente Giulio de Concini, un’esperienza ventennale nel coro.

Una tradizione, quella dei cori popolari di montagna, che racconta e mantiene viva nella gente la storia del suo territorio, i suoi valori e, non da meno, la voglia di stare assieme. Una tradizione che, tuttavia, non va data per scontata: ha bisogno essa stessa di essere mantenuta in vita dai coristi e dai suoi “pubblici”.