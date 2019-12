Gli anziani di Campodenno in visita alle istituzioni europee di Strasburgo

È stata una trasferta particolarmente interessante quella organizzata dal Comitato Anziani e Pensionati di Campodenno, che ha fatto visita alle istituzioni europee di Strasburgo e ad alcuni luoghi ricchi di significato.

Il Comitato presieduto da Danilo Maines ha dimostrato per l’ennesima volta una grande capacità organizzativa, soprattutto grazie al prezioso apporto del direttivo e dei numerosi volontari.

L’iniziativa è stata promossa dall’europarlamentare Herbert Dorfmann e ha visto come guida esperta l’ex senatore Franco Panizza. Durante il viaggio sono state toccate importanti località come la storica città di Friburgo, la valle degli orologi a cucù nella Foresta Nera e la città alsaziana di Colmar.

Il gruppo, composto da oltre cinquanta persone, ha potuto conoscere da vicino la storia particolare dell’Alsazia: un territorio che, similmente alla nostra Regione, ha cambiato nazionalità ben quattro volte negli ultimi secoli.

Ma cuore della visita è stata la città di Strasburgo, sintesi di un’identità sia francese che tedesca, proprio per questo scelta come sede dell’istituzione europea più rappresentativa, dove ha potuto partecipare a una seduta plenaria dell’assemblea e ascoltare dal vivo il dibattito sul programma della Commissione eletta in questi giorni.

La folta delegazione di anziani di Campodenno è stata raggiunta in terra francese anche dal consigliere regionale Lorenzo Ossanna, residente nello stesso Comune.

Particolarmente vivace ed interessante è stato il confronto con l’onorevole Herbert Dorfmann, l’unico europarlamentare della nostra Regione, che ha toccato tutte le sfide e le problematiche che oggi investono l’Unione Europea e in particolare le zone di montagna e l’Euroregione di cui fa parte il Trentino.

Il confronto è poi proseguito nella sede dell’Associazione Parlamentare Europea, dove il gruppo è stato ospite per il pranzo.

Non poteva mancare, nel nutrito programma del viaggio, una visita agli spettacolari mercatini natalizi di Colmar e Strasburgo, così come un toccante momento di ricordo, proprio nella piazza della cattedrale di Strasburgo, del terribile attentato in cui è stato ucciso il trentino Antonio Megalizzi.