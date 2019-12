Arco: scontro tra tre veicoli, due feriti

In seguito al distacco di materiale roccioso dalla parete del monte Brione, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri 25 dicembre 2019, tra la galleria para massi e la galleria di Porto San Nicolò nel Comune di Riva del Garda (litoranea Riva del Garda/Torbole) la strada statale 240 è stata chiusa con deviazione sulla “Linfano” (SP 249) ad est e Via Brione ad ovest.

La strada rimarrà chiusa in attesa della perizia da parte del servizio geologico della Provincia e non sarà riaperta stamane come precedentemente annunciato.

Il vigili del Fuoco sottolineano che è necessario rispettare il divieto di transito pedonale e ciclabile sulla passerella fino a contro ordine da parte dei servizi preposti.

Le reti di chiusura sono state poste a causa del pericolo a cui sono esposti pedoni e ciclisti nel percorrerla.

Trovare la rete “scostata” (da privati poco attenti alla propria ed altrui sicurezza) non esclude il pericolo.

Solo la rimozione completa dei sigilli (non la violazione) significherà riapertura sicura.

