Tribune strapiene a Cles per ammirare i 300 atleti della Ginnastica Val di Non

Grande successo e tribune strapiene al palazzetto di Cles per il saggio di Natale dell’Asd Ginnastica Val di Non, importante realtà del territorio affiliata alla Federazione Ginnastica d’Italia che può contare 300 atleti nel proprio organico.

Il modo migliore, dunque, per concludere un’annata intensa per le allieve della Ginnastica Val di Non, che, sotto la guida dei tecnici e aspiranti tecnici dell’associazione, sono state protagoniste ai campionati agonistici federali e al progetto Scuola-Sport del Coni, ma anche a diverse iniziative solidali, alla settimana di ritiro sportivo all’Accademia Acrobatica di Cesenatico, al Torneo delle Regioni della Federazione Ginnastica d’Italia e alla Gymnaestrada per i 150 anni della Fgi a Gardolo.

Domenica scorsa al palazzetto del Ctl a Cles è andato in scena questo momento significativo in cui le atlete si sono potute esibire davanti ai genitori, agli amici e a tutti gli appassionati di ginnastica artistica accorsi, che si sono goduti due spettacoli piacevoli e di livello assoluto.

Lo scopo dell’associazione è quello di promuovere la ginnastica e la danza come attività rivolte non sono all’agonismo, ma soprattutto all’educazione psicofisica e sociale degli atleti. La Ginnastica Val di Non privilegia infatti lo sviluppo delle capacità relazionali fondamentali per favorire la collaborazione, il sostegno, l’integrazione, il senso di appartenenza, l’autonomia, la capacità di gestione del tempo, l’iniziativa e la responsabilità sociale.

Nella primavera 2020 partiranno poi i lavori di costruzione della Sala Ginnica Multifunzionale al Centro Sportivo di Cles, sostenuti dall’Asd Ginnastica Val di Non, dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Comune di Cles.

La palestra prevede uno spazio destinato alla ginnastica acrobatica e altri dedicati a danza, yoga, ginnastica posturale, atletica, preparazione fisica e psicomotricità.

“Offrire ai nostri giovani attività divertenti e opportunità nelle quali potersi incontrare è uno degli obiettivi che ci siamo posti come educatori sportivi – commenta Paola de Concini, responsabile tecnico Fgi dell’associazione –. Lo sport è un importante strumento di prevenzione sociale e un mezzo di comunicazione altamente valoriale. Nella nuova palestra, per rendere conciliabile lo sport con la scuola, abbiamo anche pensato di creare uno spazio dedicato allo studio e ai compiti. Lo sport è una cultura che nasce e si coltiva sin da bambini”.

Un ruolo fondamentale per i risultati ottenuti nel corso dell’anno dalla ragazze della Ginnastica Val di Non è stato rivestito dai Tecnici Fgi e aspiranti Tecnici Paola de Concini, Serena de Concini, Mariateresa de Concini, Elisabetta Nicoletti, Daniela Gaburro, Susanna Demagri, Moe Goio, Martina Rossi, Giorgia Valentini, Sorina Tomoiaga, Nicole Misseroni, Sofia Toniolli, Gloria Brentari, Stefania Lorengo e Daniel Timis.

Ma anche dai membri del direttivo Samanta Noldin, Cristina de Concini, Barbara Saia, Cosetta Rossetto, Lara Marighetti, Lilliana Bertagnolli, Lucia Barbacovi, Silvia Ombrella, Lorenza Franzoi, Vittoria Mandelli, Tomoiaga Sorin e Franco Demagri, che con impegno e passione si sono dedicati all’attività e alla crescita delle atlete sotto ogni punto di vista.