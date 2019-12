Riaperta nel pomeriggio la statale 240 fra Torbole e Riva del Garda

I danni stimati dopo l’incendio del ristorante messicano “Tex Mex” di Nago Torbole superano le centinaia di migliaia di euro.

L’emergenza, proprio sotto Natale, ha tagliato le gambe al gestore del locale, ai dipendenti e ai proprietari.

Il gestore e i suoi dipendenti sono ormai incerti sul proprio futuro, mentre i proprietari, che abitano al piano di sopra, non potranno tornare a casa per almeno una settimana.

Pubblicità Pubblicità

È questo il terribile bilancio dell’incendio divampato (qui il video) due giorni fa poco dopo le 3.00 che ha visto impegnati una cinquantina di vigili del fuoco che sono intervenuti con i corpi di Riva, Arco, Tenno Rovereto e i permanenti di Trento rimanendo impegnati fino alle 7.00 della mattina per spegnere le fiamme nella struttura.

L’incendio si è diffuso anche negli appartamenti al piano di sopra costringendo i vigili del fuoco ad evacuare 2 famiglie, una delle qual, formata da 3 adulti e un bambino, è stata fatta uscire dalla finestra.

Pubblicità Pubblicità

Il gestore, accortosi subito dell’incendio, ha chiamato immediatamente i vigili del fuoco, che sono riusciti a salvare lo stabile.

I carabinieri stanno ancora indagando sulle cause di tale incendio, divampato in maniera improvvisa (qui l’articolo). Il locale è invece soltanto un cumulo di macerie carbonizzate e dovrà essere ricostruito da zero. Il gestore Tiziano Sessa è ancora scosso: 20 anni di duro lavoro sono stati spazzati via da un incendio improvviso. Ma pare che non voglia mollare.

Pubblicità Pubblicità