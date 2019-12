In dieci anni a Romallo investimenti per 11 milioni di euro

È ormai agli sgoccioli la seconda legislatura del sindaco Silvano Dominici e del suo gruppo che per dieci anni ha amministrato il Comune di Romallo, destinato con il nuovo anno a confluire nel Comune di Novella insieme a Cagnò, Revò, Cloz e Brez.

Mercoledì prossimo, 1° gennaio 2020, nascerà ufficialmente il nuovo Comune unico.

“Sembra ieri, e invece sono passati dieci anni da quando un gruppo di giovani mi ha chiesto di sostenerli entrando in lista con loro – commenta l’assessore Elsa Bertoldi –. Ero l’unica ad avere esperienza amministrativa, ma nonostante questo, grazie alla loro voglia di fare e determinazione, siamo riusciti a rilanciare gli investimenti portando avanti un lavoro davvero importante per la comunità”.

Ben undici i milioni di euro messi in campo per gli investimenti: l’opera più rilevante è rappresentata dalla condotta di adduzione che porta l’acqua dal territorio di Rumo fino agli acquedotti di Revò-Romallo.

Ingenti anche i finanziamenti sul patrimonio edilizio comunale, che con 2,5 milioni hanno fatto sì che i cittadini possano disporre di edifici confortevoli e moderni con una gestione decisamente più agevole ed economica.

Il sindaco Dominici commenta con soddisfazione al termine del suo secondo mandato: “Gli edifici pubblici che consegniamo al Comune di Novella sono stati rinnovati con capitali rilevanti, e oggi possiamo vantare standard edilizi di prima qualità riconosciuti anche dal protocollo Casaclima – spiega il primo cittadino –. Dal punto di vista della compatibilità ambientale affidiamo ai nostri giovani, futuri depositari del nostro ambiente, un contesto di eccellenza: l’acqua, risorsa preziosa, vitale e limitata, è salvaguardata e gestita in maniera attenta da una rete acquedottistica in piena efficienza, monitorata dalle più moderne tecnologie digitali”.

Ma gli interventi a salvaguardia dell’acqua non sono gli unici che hanno interessato Romallo negli ultimi anni. “La maggior parte del fabbisogno energetico del Comune è coperto oggi da fonti rinnovabili, mentre l’impiego di fonti derivanti dal petrolio è ormai marginale – aggiunge Dominici –. Lo sviluppo socio-economico della nostra terra è riuscito a coniugare natura, agricoltura ed economia, affacciandosi anche sul settore turistico che costituisce un grande potenziale oggi ancora troppo poco valorizzato”.

Un cenno particolare merita inoltre il livello dei servizi offerti ai cittadini di Romallo: in due legislature la giunta Dominici è riuscita infatti ad avviare, attivando anche risorse finanziarie private, un servizio di asilo nido molto apprezzato dalle famiglie, mentre partirà nel corso del 2020 l’innovativo co-housing che garantirà il benessere di anziani e persone con fragilità.

Queste due legislature sono state caratterizzate da un innegabile “fiuto” nel reperire risorse e nel trovare i canali opportuni per finanziare le opere.

Anche la buona volontà degli amministratori ha dato il suo piccolo ma significativo contributo, come sottolinea il vicesindaco Luca Albertini. “Nel corso di due legislature – conclude Albertini – la libera decisione degli amministratori comunali di rinunciare ai compensi (per intero o in parte) previsti per legge ha permesso di costruire negli anni un “tesoretto” di oltre 250 mila euro, che sono stati messi a disposizione per la realizzazione di opere pubbliche e per il funzionamento dell’ente”.