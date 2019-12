Capodanno solidale a Povo: rimangono pochi posti liberi, ecco come prenotare

Il Coro della Sosat terrà il suo ultimo concerto del 2019, sabato 28 dicembre al Cinema – Teatro di Malè, con inizio alle ore 21.00.

Il concerto nel capoluogo della Val di Sole è organizzato dal Coro del Noce.

I coristi sosatini, diretti dal maestro Roberto Garniga e presentati dalle narrazioni del presidente Andrea Zanotti, eseguiranno i brani del repertorio classico della Sosat, arricchito da alcune canzoni natalizie.

Il Coro della Sosat conclude il 2019 reduce da una serie di successi con i concerti di Bologna, alla festa per i 99 anni di Marino Golinelli, alla Filarmonica di Trento, per ricordare la tempesta Vaia, con il chitarrista Walter Zanetti, ad Adria per i 65 anni del Coro Soldanella, quello natalizio del 15 dicembre a Monaco di Baviera, alla prestigiosa Philarmonie am Gasteig e ultimo quello del 22 dicembre a Trento, nella chiesa del Santissimo organizzato in collaborazione con il settimanale diocesano Vita Trentina.

Nel concerto offerto alla città di Trento ha partecipato, eseguendo alcuni brani, la Banda Sociale di Cavedine, diretta da Roberto Garniga.

Coro e Banda hanno eseguito assieme, per la prima volta, il brano “Terra di libertà” di Wagner.

Il concerto natalizio il Coro della Sosat lo ha dedicato a Luca Gretter, corista dal 1997, che ci ha lasciati improvvisamente il 5 dicembre scorso.

Da ricordare anche che domani con inizio alle 20,45 presso la chiesa parrocchiale Santa Maria dei Martiri di Martignano, si terrà la trentaquattresima edizione di canti natalizi e popolari, organizzata dal Coro Monte Calisio.

Parteciperanno il coro alpino Trentino di Gardolo e il coro Pasubio della Vallarsa: un’occasione per prolungare ancora per qualche giorno l’atmosfera natalizia. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.