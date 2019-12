Arrestato ad Aldeno l’accoltellatore di piazza della Portella

I dati italiani sono drammatici: un pedone ucciso ogni 14 ore e in due anni i morti sono cresciuti del 7%.

In Trentino è del 23 dicembre l’ultimo investimento che ha coinvolto una sedicenne, ma la frequenza pur con pochi casi mortali, è comunque preoccupante.

Nel 2018 sono morti 612 pedoni in Italia dei quali 364 over 65. Gli investimenti sulle strisce pedonali sono stati 7245 con 313 morti. I feriti invece sono stati 20.700: 9465 uomini e 11.325 donne.

La cause? La distrazione al primo posto sia dell’automobilista che del pedone troppo spesso impegnati nell’uso del cellulare ( messaggistica e navigatore i casi più frequenti) per il quale aumenta l’utilizzo guardando lo schermo.

I danni sono gravissimi quando si sommano droga e alcol: un binomio che fa perdere del tutto il controllo della situazione. Manca anche la sorveglianza.

La Polizia Municipale è difficile che sanzioni chi trasgredisce: da sanzionare sarebbe il mancato rispetto della precedenza degli automobilisti ai pedoni, ma anche i pedoni che attraversano col rosso o i ciclisti che utilizzano i passaggi pedonali per un attraversamento in bicicletta la cui velocità, non è certo quella di una persona a piedi.

Raramente gli automobilisti rispettano i limiti di velocità e da parte dei pedoni c’è sempre meno attenzione.

L’attraversamento sulle strisce sembra essere diventato un diritto a prescindere e si lanciano in attraversamenti anche improvvisi, senza nessuna cautela.

A questo punto dovrebbe intervenire una regolamentazione che però non esiste.

Solo nella città di Trento, le circoscrizioni hanno individuato 200 punti critici per i quali hanno chiesto la messa in opera dei dissuasori di velocità, ma al momento l’amministrazione comunale non ha dato risposte positive.

Il sistema delle strade italiane non è per nulla protettivo, spesso è scarsa l’illuminazione o la segnaletica è insufficiente e sono frequenti anche i fondi dissestati che rendono difficoltose le frenate e le manovre: per riqualificare la rete stradale italiana, servirebbero 42 miliari di euro.

Purtroppo la legge sull’omicidio stradale ha ben poca capacità dissuasiva ( 52 i pirati della strada fino al novembre di quest’anno), gli avvocati trovano stratagemmi accettati dai giudici per attenuare la responsabilità ed il concorso di colpa è sempre più frequente.

Da questo riconoscimento parte il patteggiamento che porta a condanne sui 2 anni e molto spesso l’investitore non fa che qualche giorno di carcere.

Per arrivare ad una normativa efficace, si dovrebbe introdurre il concetto di responsabilità esclusiva, almeno per chi è positivo a droga e alcol.