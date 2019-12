La vita, le tradizioni e la storia di Sporminore racchiuse in un libro

Verba volant, scripta manent: con questo spirito e questo obiettivo ha preso forma il libro “Sporminore racconta: «Sono emigrati quasi tutti»”, un’opera che racchiude e custodisce testimonianze preziose e frammenti di storia di Sporminore.

Il volume, scritto da Marco Romano, raccoglie 15 interviste ad anziani del paese e parla dello Sporminore de ‘sti ani, in particolare dalla fine della Seconda Guerra mondiale in poi, e di emigrazione, di povertà, di sogni e nuove prospettive.

Un libro che profuma delle case di una volta. Di tradizioni. Di passato da ricordare.

Pubblicità Pubblicità

“Siamo partiti con questo progetto più di 10 anni fa – ha esordito il sindaco Giovanni Formolo alla serata di presentazione del libro – con l’intento di creare un volume che raccogliesse le testimonianze dei nostri anziani come patrimonio della comunità”.

Pubblicità Pubblicità

L’idea era ed è quella di cristallizzare le esperienze vissute per metterle a disposizione di tutti. E perché siano indelebili, stampate non solamente nella memoria degli anziani del paese ma anche in un libro che possa essere letto dalla comunità intera e stimolare nuove narrazioni.

“Abbiamo voluto dare una forma concreta alle parole, ai racconti, perché rimangano nel tempo – ha aggiunto Formolo –. Ma anche perché le parole “volino”, stimolino la voglia di raccontare la propria vita e le proprie esperienze. La speranza è che questo lavoro germini altri racconti, il desiderio di narrare e di ascoltare”.

Pubblicità Pubblicità



Alla serata di presentazione in sala civica a Sporminore – che è stata anche trasmessa in diretta Facebook e seguita dal Canada, dagli Stati Uniti, dal Giappone e da varie località d’Italia – non poteva mancare l’autore del libro, Marco Romano.

“Credo che quattro parole, particolarmente significative, riescano a rendere l’idea di cosa racchiude questo libro: povertà, emigrazione, frutticoltura intensiva e Parco Naturale Adamello Brenta – ha dichiarato l’autore –. Quattro elementi fondanti della storia di Sporminore, raccontata attraverso 15 interviste che vanno lette con attenzione e lentezza, per comprendere fino in fondo questi frammenti di vita vissuta”.

Il microfono è quindi passato nelle mani dei coscritti Laura, Elena, Carol e Andrea, che, alternandosi, hanno letto degli scorci del libro, poi consegnato ai protagonisti da parte del sindaco Formolo.

A rendere più leggera e gradevole la serata ci hanno pensato i fratelli Silvia, Andrea e Marco Cristan con dei piacevoli intermezzi musicali.

Al termine delle letture, il sindaco ha ringraziato tutti i presenti e gli attori coinvolti nella realizzazione dell’opera, in particolar modo gli anziani intervistati.

“Leggendo questo libro sembra di stare al tavolo con loro – ha concluso Formolo –. È un qualcosa che avvolge, un documento prezioso a servizio della comunità. Abbiamo voluto fissare nella carta questi racconti affinché siano lettera viva e vengano passati di generazione in generazione. Ma anche per cristallizzare la vita, le tradizioni e la storia di Sporminore”.