La Cassa Rurale Val di Non dedica un concerto di Natale a soci e clienti

Un appuntamento pensato e voluto per ringraziare la comunità di riferimento per l’anno trascorso insieme, per i traguardi raggiunti e per gli importanti risultati economico e sociali ottenuti.

La Cassa Rurale Val di Non ha deciso di dedicare un concerto di Natale a soci e clienti, al quale tutti sono invitati a partecipare, che si terrà sabato prossimo, 28 dicembre alle 16, al Teatro del Polo scolastico di Taio, nel Comune di Predaia.

“Condividiamo a fine anno un momento di armonia e amicizia. È importante essere presenti sul territorio, anche con iniziative aggregative e culturali” sono le parole del presidente Silvio Mucchi per presentare l’iniziativa.

Il concerto vedrà l’esibizione della Libera Coralità Clesiana e del Corpo Bandistico del Comune di Romeno, due realtà particolarmente apprezzate della nostra valle, che eseguiranno un repertorio di armonie prevalentemente ispirate al tema natalizio.

Non mancheranno canti e musiche che rappresentano i “cavalli di battaglia” delle due realtà musicali. L’idea della Cassa Rurale è, per il futuro, di riproporre l’iniziativa coinvolgendo altri cori e bande del territorio.

L’ingresso è libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.

20 ANNI DI CORALITÀ CLESIANA – Coralità Clesiana nasce a Cles nell’autunno del 1999 da un gruppo di amici, neofiti dal punto musical-canoro, ma accomunati dalla passione per il canto corale.

Sotto lo stimolo e l’attenta guida del maestro Tullio Lorenzoni, che ne è tuttora il direttore, il gruppo intraprende il cammino dapprima con il canto popolare e di montagna, esplorando successivamente lo Spiritual, il Canto d’Autore, il canto Sacro e riarrangiamenti di musica leggera.

Il gruppo oggi conta una ventina di elementi e si contraddistingue per l’approccio informale, quasi goliardico, che maschera in parte un serio e costante impegno verso il mondo della musica e una continua ricerca di nuove forme canore, senza disdegnare esibizioni teatrali.

Nel corso degli anni Coralità Clesiana ha instaurato dei forti legami con realtà corali e associazioni, seguiti da importanti trasferte tra cui ricordiamo: a Mosbach in Germania ospiti dei cori Troubadix e Harmonixen, a Monaco e Salisburgo, a Travesio con le Ancelle di Erato, a “Venezia Suona”, a Spello in occasione dell’Infiorata e ad Adria con il Coro Plinius.

La voglia di sperimentare nuove forme di coralità ha portato la partecipazione a impegnativi progetti, come le collaborazioni con il gruppo musicale Miscele d’Aria Factory per la realizzazione e messa in scena delle opere teatrali “Montagne Migranti” e “Rulli di Luce”.

Dal 2006 la Coralità Clesiana si è fatta promotrice e organizzatrice della manifestazione “SOLE&NON …dove nasce la voglia di cantare…”, un incontro corale itinerante che ha coinvolto i cori delle Valli di Sole e di Non, portando a Cles decine e decine di cori nei suoi 13 anni di vita.

Di rilievo è il rapporto di fraterna amicizia con Bepi De Marzi, nata nel 2005 con una serata nella chiesa di S. Osvaldo a Garniga e rinforzata poi da successivi incontri con il Maestro ed i suoi Crodaioli che hanno portato al riconoscimento della Cittadinanza Onoraria Clesiana al caro Bepi, ospite molte altre volte di Cles e del coro, anche in occasione del decennale.

Grazie alla stretta collaborazione con l’amico Walter Marini è nato inoltre un progetto di rivisitazione e valorizzazione del repertorio di Carlo Piz, poeta cantautore ed artista clesiano, che ha portato alla messa in scena dello spettacolo-evento “Onde Parade” nel 2015, seguito da “Sol Solat” nel 2017 e “Luna Ligera” nel 2019, con un approccio, oltre che musicale, anche di carattere teatrale.

ORIGINI LONTANE, MA MUSICA MODERNA PER IL CORPO BANDISTICO DEL COMUNE DI ROMENO – La data del 2 febbraio 1901 segna la nascita della “Bandina operaia” di Romeno, con 17 soci sotto la presidenza di Emanuele Lanzerotti.

Il maestro Carlo Ludovici cominciò da subito un rigoroso lavoro di impostazione, mentre al maestro Battisti venne affidata l’istruzione degli allievi.

Non sono molto generose le testimonianze dei primi quindici anni di attività, niente si sa del periodo della guerra ma, dopo questa pausa forzata, precisa è la data della ripresa: 23 marzo 1924.

Quando riappare nella vita del paese, però, la banda lo fa cambiando nome definendosi “Bandina sociale”. Viene approvato un nuovo statuto, si trova un valido sostegno nella Cassa Rurale e si riparte con un nuovo presidente.

Nel 1930 la presidenza passa a Virginio Graiff e la banda diventa “Banda del dopolavoro”. Qui inizia un periodo di grande vitalità, durante il quale il corpo musicale si fa conoscere nei paesi della Val di Non. Dopo l’inevitabile sosta imposta dalla seconda guerra, i musicisti di Romeno riprendono in mano gli strumenti il 2 maggio 1945, facendo la prima uscita il 31 maggio.

La storia moderna vede parecchie uscite dal Trentino, per esempio con l’apertura di confronti periodici con il paese di Waldhilsbach in Baviera. Dopo aver coltivato in passato il repertorio lirico, oggi la banda suona musica moderna.

Virginio Lanzerotti è stato alla testa della formazione dal 1950 al 1989 lasciando poi le redini al maestro Ruggero Rossi di Ossana, che porta una ventata di novità nel repertorio aprendolo anche ai ritmi moderni.

Con il 1° gennaio 2003, dopo tredici anni di direzione, Ruggero Rossi passa la bacchetta al maestro Lorenzo Zucal di Romeno, diplomato in fagotto al conservatorio di Trento.

Nel 2015 il Corpo Bandistico del Comune di Romeno partecipa al concorso bandistico internazionale “Flicorno d’oro” ottenendo un ottimo punteggio.

L’organico oggi può contare su una cinquantina di elementi, molti dei quali giovani.