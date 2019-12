Grazie alla Fondazione Lene Thun per l’impegno con i bambini

L’augurio di Buon Natale e i doni ai bimbi e alle mamme che passeranno le feste lontani da casa: un gesto d’amore dei volontari della Fondazione Lene Thun, per i bambini malati e le loro famiglie.

Venerdì Peter Thun, presidente della Fondazione Lene Thun, accompagnato dal direttore generale dell’Apss Paolo Bordon e dal direttore del Centro di protonterapia di Trento Maurizio Amichetti, ha incontrato i piccoli pazienti in cura e le loro famiglie per consegnare loro alcuni regali.

Una bella iniziativa della fondazione altoatesina, realizzata con l’aiuto dei dipendenti dell’azienda nota per le sue creazioni in ceramica, per essere vicina a chi festeggia il Natale lontano da casa. Domani si ripeterà in Pediatria all’ospedale Santa Chiara.

Pubblicità Pubblicità

Il direttore generale dell’Apss Paolo Bordon ha affermato:

«Il nostro grazie va alla Fondazione Thun, al suo presidente e ai suoi volontari per la sensibilità e per aver accolto la nostra struttura nella loro grande rete di ospedali. Con i suoi laboratori settimanali la Fondazione sostiene le famiglie e i bambini del nostro Centro permettendo di offrire loro un qualcosa che va oltre la pura prestazione sanitaria, un’accoglienza che allevia e sostiene nei difficili momenti della malattia».

Il progetto «Fondazione Lene Thun negli ospedali», nasce nel 2014 e prevede la realizzazione di laboratori permanenti di modellazione della ceramica offerti gratuitamente all’interno dei reparti pediatrici di grandi ospedali italiani grazie all’aiuto di un team di volontari ed esperti ceramisti coordinati dalla Onlus altoatesina.

Ad oggi sono 47 i laboratori attivati dalla Fondazione tra cui quelli in Protonterapia, Pediatria e Chirurgia pediatrica dell’ospedale di Trento nei quali i piccoli pazienti creano opere in argilla dando sfogo alla loro fantasia. L’efficacia della terapia ricreativa come sostegno ai protocolli medico farmacologici è riconosciuta scientificamente ed è l’anima dei laboratori ceramici della Fondazione.

Pubblicità Pubblicità



In occasione del Natale è nata «Missione sorriso» attraverso la quale i dipendenti dell’azienda altoatesina, vestiti da Babbo Natale e i volontari della Fondazione Lene Thun, portano un po’ di gioia ai tanti piccoli che in questi giorni di festa sono lontani da casa.

«Per noi – ha detto Peter Thun, fondatore della Onlus e Presidente dell’azienda – non è solo una gioia ma un grande onore essere qui con un abbraccio, un sorriso, un piccolo regalo per donare ai più piccoli e alle loro famiglie, per quanto possibile, un momento di serenità in un giorno in cui tutti meriterebbero di essere circondati dal calore delle proprie case. Un grande grazie va anche ai nostri 30 volontari e volontarie che con passione sono qui ogni settimana».

Peter Thun poi, pensando anche alle mamme che ogni giorno lottano a fianco dei loro bambini, ha portato loro un piccolo dono con l’augurio che la #MissioneSorriso possa durare tutti i giorni dell’anno e non solo a Natale e ha ricordato: «L’amore è come l’argilla. Sembra fragile ma, nelle mani giuste, può assumere forme meravigliose».