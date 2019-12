Elezioni comunali 2020: coro di no degli alleati per il candidato di Kaswalder. Il centrodestra ha già il suo candidato Sindaco

Malumori e disagio da parte degli alleati e dei cittadini per la sparata del presidente del consiglio provinciale Walter Kaswalder che ieri ha indicato come candidato Sindaco del centro destra l’avvocato Lorenzo Eccher.

Kaswalder ha confermato ieri in conferenza stampa di «aver deciso di puntare sull’avvocato Lorenzo Eccher. Un bel nome, un moderato che ha esperienza di Comune, visto che è stato presidente di circoscrizione. E posso anche dire che Autonomia Popolare di nomi per fare una lista a maggio ne ha in soprannumero. La faremo con Eccher candidato sindaco, pronti a condividere il suo nome con chi vorrà farlo. Mi pare che il centrodestra stia attendendo troppo per fare la propria mossa»

Nulla da eccepire sulla persona e sul professionista, ma il problema è che Eccher fino a 3 anni è stato tesserato con il PD e fino all’anno scorso era nelle file del partito di Lorenzo Dellai.

Pubblicità Pubblicità

«Per noi della Lega Eccher è impresentabile – dichiara Mirko Bisesti – e se è pur vero che ogni partito entro la fine dell’anno doveva portare al tavolo delle trattative un nome, è anche vero che far saltare fuori quello di Eccel che è stato militante nel centro sinistra fino a l’altro giorno, appare quanto meno poco produttivo per la nostra alleanza».

Anche Claudio Cia di Agire affonda sulla dichiarazioni di Walter Kaswalder: «La sparata di Walter crea solo confusione tra i cittadini che ogni giorno vengono bombardati da volti, da nuove sensibilità politiche e nuovi sponsor. Dobbiamo però essere realisti, i cittadini non sono abituati ai tecnicismi e al linguaggio criptato della politica, ma chiedono semplicemente la verità delle cose e questa la si esprime sempre e solo nella semplicità della comunicazione».

Cia conferma inoltre che: «ad oggi non esiste un candidato sindaco espressione di una coalizione, qualunque essa sia, e ciò vale anche nel centrodestra. Se non vogliamo alimentare ulteriormente la diffidenza dei cittadini nei confronti della politica è vitale impegnarsi a non spacciare per verità ciò che è solo un opinioni personale. La confusione è già fin troppa».

Giorgio Leonardi oltre che il nome, contesta anche il metodo usato da Kaswalder, «queste cose dovrebbero rimanere sui tavoli di confronti degli alleati e non essere date in pasto ai giornalisti. Portare come candidato sindaco un nome con una militanza dentro il PD è sintomo di debolezza del centrodestra»

Pubblicità Pubblicità



Ma nel centro destra non ci sono attese. Pare infatti che ci sia un grosso nome come candidato sindaco della coalizione.

Si tratterebbe di un nome importante che arriva dalla società civile, 60 anni, cattolico, moderato, senza tessere di partito o militanza, e grande conoscenza del capoluogo e delle sue dinamiche.

La persona in questione avrebbe già accettato di correre per le elezioni del 3 maggio 2020 per il comune di Trento.

Il nome verrà portato al tavolo della coalizione il giorno 9 gennaio 2020, dove presumibilmente dovrebbe essere confermato da tutti gli alleati per poi dare il via alla campagna elettorale.

Per il centro sinistra si stanno muovendo in coppia Ugo Rossi e Lorenzo Dellai che stanno puntando sul nome di Merler.

Nel PATT la spaccatura è ormai evidente, nel movimento si fa largo l’idea di costruire un polo insieme a #inmovimento e alcune liste civiche per poter poi giocare il Jolly al possibile ballottaggio.

Ma se il centro destra dovesse vincere al primo turno per gli autonomisti di sinistra sarebbe la fine.