Ala: nuovo bando del Piano Giovani Ambra

Monica Morandi è stata nominata dal direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, Paolo Bordon, alla guida dell’Unità operativa multizonale di riabilitazione ambulatoriale 3 del Servizio territoriale.

La professionista, è stata scelta in seguito all’esito del colloquio selettivo che, insieme al curriculum professionale e alle competenze organizzative e gestionali maturate, gli hanno valso il giudizio di ottimo nella graduatoria di merito.

L’incarico avrà durata quinquennale a partire dal 1° gennaio 2020.

Monica Morandi è nata a Rovereto. Si è laureata nel 1991 in medicina e chirurgia all’Università degli studi di Padova dove nel 1996 si è specializzata in ortopedia e traumatologia. Nel 2006 ha conseguito la specializzazione in medicina fisica e riabilitazione all’Università degli studi di Verona.

Ha iniziato la propria carriera come specialista in ortopedia e traumatologia lavorando per più di sei anni negli ospedali di Cavalese e di Villa Igea per poi proseguire, per più 16 anni, come specialista in medicina fisica e riabilitazione all’Ospedale di Rovereto e di Arco. Da settembre 2006 fino a tutto il 2015 è stata titolare della struttura semplice «Riabilitazione ambulatoriale di Ala» e dal 2016 è responsabile della struttura semplice «Servizio ambulatoriale di Rovereto e Ala».

Da novembre 2015 è direttore facente funzioni dell’Unità operativa multizonale di riabilitazione ambulatoriale 3 del Servizio territoriale. Dal 2015 è inoltre membro permanente della Commissione medico legale dell’Apss.

La dottoressa Morandi ha svolto attività di docenza per la Scuola di formazione specifica in Medicina generale per la Provincia di Trento; dal 2012 è docente del Corso di laurea in infermieristica – Polo didattico di Trento dell’Università di Verona.

