Un’opera d’arte per abbellire il polo scolastico di Denno: aperto il bando

Il polo scolastico di Denno sarà presto abbellito con un’opera d’arte. A un mese di distanza dall’inaugurazione ufficiale della nuova scuola elementare, il Comune di Denno ha infatti pubblicato un bando di concorso per affidare la realizzazione di un’opera artistica.

L’importo disponibile è di 14 mila euro e per la collocazione dell’opera sono stati individuati due spazi esterni in alternativa tra loro: la zona dove c’è il prato antistante l’ingresso della scuola primaria, per la quale sono richieste preferibilmente installazioni, sculture o pitture su supporti, e la parete sud dell’edificio.

Questo spazio sul lato destro dell’uscita di emergenza è usufruibile in tutta la sua estensione, da terra all’infisso del sottotetto, anche con un elemento tridimensionale, purché non costituisca pericolo per la sicurezza e l’incolumità dei bambini e del personale della scuola.

Pubblicità Pubblicità

I partecipanti al concorso dovranno presentare la propria proposta per uno solo di questi spazi e il sopralluogo, non obbligatorio ma consigliato, potrà essere effettuato alla presenza del tecnico comunale, con una visita interna dell’edificio, il 14 e il 16 gennaio a partire dalle 14. I luoghi esterni sono comunque liberamente visibili a tutti gli interessati.

Gli elaborati con la propria proposta dovranno pervenire a mano, per posta o a mezzo corriere, in forma assolutamente anonima, all’Ufficio Protocollo del Comune di Denno in Via G. Ossanna, 1 entro mezzogiorno del 28 febbraio 2020. Un’apposita commissione valuterà poi le varie proposte, scegliendo la migliore.

Pubblicità Pubblicità

Il bando completo con i relativi allegati (planimetrie e foto della struttura) possono essere consultati e scaricati dal sito internet del Comune www.comune.denno.tn.it. Per informazioni e chiarimenti è inoltre possibile scrivere all’indirizzo pec comune@pec.comune.denno.tn.it.

Pubblicità Pubblicità