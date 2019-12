Presi due ladri seriali di collanine d’oro in una discoteca di Trento Nord

Nei giorni scorsi personale della Squadra Volante procedeva ad indagare in stato di libertà due ragazzi, un maggiorenne di 22 anni ed un minorenne di 17, entrambi di origini straniere, provenienti dalla provincia di Modena i quali con una tecnica consolidata asportavano le collane in oro di ragazzi presenti in una nota discoteca di Trento nord.

I due lavorando in coppia, si avvicinavano alla potenziale vittima che, intenta a ballare ed a guardare il rapper sul palco, non si accorgeva della presenza alle sue spalle dei ladri.

Uno di essi alzava il telefonino facendo finta di riprendere il palco, ponendosi perfettamente dietro la vittima.

Dopo averla indicata al complice, quest’ultimo da dietro, allungando una mano sul collo, strappava la collana.

La vittima, seppur girandosi immediatamente, non aveva la possibilità di vedere l’autore in quanto coperto dal complice.

Nel contesto un giovane, accortosi di quanto stava accadendo, oltre a riprendere con il suo telefonino i due malviventi, avvertiva la sicurezza della discoteca.

I due ragazzi sono stati trovati in possesso di 6 collanine in oro.

Quattro di esse sono state restituite ai legittimi proprietari mentre due sono state sequestrate e sono custodite in Questura in quanto non sono stati individuati i proprietari.