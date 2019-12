I presepi dei cittadini animano gli scorci di Ville d’Anaunia

Che Natale sarebbe senza luci, canti e una spolverata di neve? Sono questi gli ingredienti che fanno parte della cornice natalizia, ma l’elemento distintivo è senza dubbio il presepe: lo dimostrano le decine di opere realizzate da cittadini, gruppi e associazioni di Ville d’Anaunia davanti alle abitazioni o negli angoli caratteristici dei borghi.

Molti dei presepisti locali hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa riproposta per il quarto anno consecutivo dall’assessore alla cultura Maria Teresa Giuriato, segnalando il proprio presepe all’amministrazione comunale che ha raccolto gli indirizzi presso i quali è possibile ammirare le varie creazioni (foto di copertina di Virgilio Rossi).

I cultori della natività si sono sbizzarriti nelle versioni più tradizionali, tramandate dai genitori o dai nonni, ma non mancano gli elementi di novità.

Nel corso dell’anno gli artisti del presepe più raffinati preparano particolari e personaggi del proprio paesaggio con pazienza, pregustando ciò che andranno a realizzare. Curano una nuova idea, mettono da parte la radice di una pianta che sembra fatta apposta, poi mettono a punto gli effetti di luce.

Ma è bello anche gustare con gli occhi il frutto del lavoro dei più piccoli, che con estrema semplicità sanno dare vita a composizioni che strappano un sorriso e hanno il potere di farci fare un tuffo nel passato.

Ecco dunque dove è possibile ammirare i presepi di Ville d’Anaunia. Tuenno: Paola Slanzi – via Moscovia 15; Rocco Tolve – fontana di San Nicolò; Aldo Concini – via Androna Snao 1; Barbara Pinamonti – via Pasotti 133; Maria Slanzi – via Tovel 42; Alberta Slanzi – via Androna Crosara 20; Francesco Slanzi – via Androna Crosara; Maria Assunta Leonardi – via Pasotti 41; Jessica Gallinari – via Coltura 27; Romana Rauzi – via Snao 17; Marco Valentini – via Quaresima 45; Michele Borghesi – via Quaresima (ex ferramenta); Marisa Arnoldi – via Modrana 35; Silvano Valentini – via Stradone Vecchio 28; Thomas ed Elisa Endrizzi – via Degasperi 23; Bruno Moratti – via Quaresima 26; Attilio Negherbon – via Moscovia 24; Michele e Mattia Osti – via Santa Emerenziana 7; Michele, Marco e Luca Marinelli – via Trento 82; Salone Donatella – via San Nicolò 12; Circolo “Il Tiglio” – piazza del municipio; chiesa parrocchiale; Gruppo Vip in collaborazione con la Pro Loco Tuenno-Tovel – fontane di via Snao, via Moscovia e via Peller.

Tassullo, Rallo e Nanno: Circolo anziani Quattro Ville – via San Vigilio, Tassullo; Luigi Pinamonti – strada delle Quattro Ville 1, Tassullo; Arianna Odorizzi – via Borgo Manero, Rallo; Alessia Tolotti – via E- Bergamo 80, Nanno; Oliviero Torresani – via E. Bergamo 29/B, Nanno; Lisa Stringari – via Centrale 8, Nanno.

