Dopo il ricorso di 400 soci la provincia si costituisce in giudizio sull’approvazione della fusione fra casse rurali

Un momento di ringraziamento e di augurio in vista delle prossime festività natalizie e un’occasione per il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti per tornare a visitare la sede operativa di Lavis: ieri mattina molti dipendenti che fanno parte dei diversi servizi provinciali che compongono l’articolato sistema della protezione civile si sono ritrovati per il consueto brindisi prenatalizio, occasione per fare squadra una volta tanto non in una situazione di emergenza.

Con loro anche il dirigente generale del Dipartimento Protezione Civile Gianfranco Cesarini Sforza che ha annunciato il suo ormai vicino pensionamento.

“Fin dal mio insediamento sono stato a stretto contatto con gli uomini e le donne della Protezione Civile trentina, per le conseguenze della tempesta Vaia”, ha ricordato il presidente Fugatti.

“Ho potuto apprezzare la velocità di intervento, le abilità operative e tecniche di tutte le strutture e ho conosciuto la grande capacità di reagire alla calamità nel momento della ricostruzione, perciò non posso che ringraziarvi per quanto avete fatto e continuate ogni giorno a fare per la nostra comunità. Auguro un Santo Natale a tutti voi e alle vostre famiglie” ha detto ancora il presidente.

Rivolgendosi poi a Cesarini Sforza, Fugatti lo ha ringraziato per l’attività svolta, sottolineando la grande professionalità che ha contraddistinto il suo operato in tutti questi anni a servizio dell’amministrazione provinciale.

