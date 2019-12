Dirigenti: la nuova struttura organizzativa della PAT

Ieri mattina alle Albere si è svolta la seconda edizione dell’evento “Ferri freddi” organizzato dall’associazione di Renato Ciurletti – I ferri sono le moto.

Gli iscritti alla manifestazione sono stati 110 più 40 passeggeri.

Visto il tempo poco clemente in molti hanno preferito arrivare in auto, ma la manifestazione è riuscita alla grande.

I Babbo Natale in motocicletta che hanno percorso il circuito di 24 chilometri per la città da Nord a Sud per poi tornare alle Albere per la grande festa sotto una tenso – struttura riscaldata messa a disposizione dagli Alpini.

Gran parte dei soldi raccolti (circa 1.850 euro) euro sono stati devoluti al Capst, il Centro Aiuto Papà Separati del Trentino.

Padri ce purtroppo dopo la separazione hanno perso tutto, compresa la propria dignità.

Il centro, con sede a Gardolo, offre una consulenza psicologica e cerca di stare il più possibile vicino a tutti quei genitori separati che trascorreranno il Natale senza i propri figli.

In questo momento i soci sono 70, ma dal 2012 ne sono passati 500.

Lo psicologo e psicoterapeuta Francesco Sbardellati, facente parte del Centro, afferma che la separazione ha ridotto alcuni padri sul lastrico.

Alcuni non riescono neanche a pagare la tessera annuale di 10 euro. Il loro compito è anche quello di far sì che non perdano la testa dalla disperazione.

Il Centro crea dei gruppi di condivisione e si autofinanzia con grosse difficoltà.