Conferenza dei sindaci, avvicendamento alla presidenza: Dominici passa il testimone a Zanotelli

Avvicendamento alla presidenza della Conferenza dei sindaci durante l’ultima seduta. L’incarico rivestito fino a quel momento dal presidente della Comunità della Val di Non Silvano Dominici, in qualità di sindaco di Romallo, è passato al sindaco del Comune di Livo Ferruccio Zanotelli con votazione unanime.

Un passaggio di consegne obbligato, dal momento che Dominici dal primo gennaio 2020 non rivestirà più la carica di sindaco del proprio Comune e, conseguentemente, non avrà più titolo per rivestire la carica di presidente della Conferenza dei sindaci che spetta necessariamente a un primo cittadino della Val di Non.

Frangente importante per ben otto fasce tricolori della Val di Non che hanno preso parte alla loro ultima Conferenza dei sindaci, che per effetto della nascita dei due nuovi Comuni di Novella (derivante dalla fusione di Cagnò, Revò, Romallo, Cloz, Brez) e Borgo d’Anaunia (scaturito dalla fusione di Castelfondo, Fondo, Malosco) si ridurrà da 29 a 23 membri.

Indiscutibilmente in grande evoluzione il quadro istituzionale della Val di Non che sino al 2015, anno della pioneristica fusione di Predaia, contava ben 38 amministrazioni comunali e che oggi, più di ogni altro territorio in Trentino, ha saputo fare sintesi.

“Per me è un grande onore – ha commentato Silvano Dominici – aver fatto parte di questa assemblea per ben due legislature, durante le quali con i colleghi sindaci ci siamo sempre confrontati in maniera fattiva. Un grazie speciale ai sindaci che oggi chiudono con me la loro esperienza nella Conferenza dei sindaci, e in particolare a Yvette Maccani e Ivan Dalpiaz, con i quali ho condiviso ben dieci anni di lavoro. Un sincero augurio di buon lavoro all’amico Zanotelli che, con grande senso di responsabilità, si è messo a disposizione per sostituirmi in questo ruolo”.

Dominici, in qualità di presidente della Comunità della Val di Non, manterrà comunque la possibilità di partecipare alla Conferenza, pur senza diritto di voto, sino al termine del suo mandato che avrà luogo a giugno dell’anno prossimo.

