Centra il muretto di una casa a Villazzano e fugge

Sono numerosi i servizi e gli interventi sostenuti dalla Provincia autonoma di Trento, attraverso il fondo di finanza locale, approvati dalla Giunta su proposta della giunta Fugatti.

“I Comuni rappresentano l’elemento fondante della nostra autonomia – sono le parole dell’assessore competente – . Sostenerne i servizi e finanziarne le opere significa garantire le stesse opportunità a tutti i cittadini, indistintamente dal luogo in cui risiedono, sia esso centro o periferia. Solo in questo modo, come peraltro emerso nell’ambito degli Stati generali della montagna, contrasteremo lo spopolamento delle nostre valli”.

Per il servizio di nido d’infanzia, l’esecutivo ha assegnato un acconto per il 2020 che ammonta a 12,8 milioni di euro, pari alla metà del trasferimento dell’anno che sta per chiudersi e stabilito sulla base del numero di bimbi iscritti in ogni struttura.

Pubblicità Pubblicità

Via libera anche all’acconto del 50% dei finanziamenti destinati alle Comunità e al territorio Val d’Adige, che per il prossimo anno è stato quantificato complessivamente in un importo pari a 125 milioni di euro, così ripartito: 22,1 milioni di euro per il fondo per l’attività istituzionale; 92,1 milioni di euro per il fondo socio-assistenziale e 10,7 milioni di euro per il fondo del diritto allo studio.

A sostegno del servizio di trasporto urbano ordinario, la Giunta ha determinato una prima assegnazione ai Comuni, pari al 50% del trasferimento 2019, per un ammontare di oltre 11 milioni di euro.

Sei sono gli interventi “urgenti” nei diversi centri delle valli trentine, finanziati dalla Provincia per un importo complessivo di 1,59 milioni di euro. Ad Isera saranno realizzati i lavori di ristrutturazione e risanamento del muro di via Ravagni, per mettere in sicurezza la carreggiata stradale sovrastante (finanziamento di 65.900 euro).

Nella frazione di Barco di Levico Terme, sarà completata la realizzazione della rete fognaria per assicurare il corretto conferimento delle acque reflue presso il sistema depurativo provinciale, mentre a Ronzone è previsto il rifacimento delle condotte di fognatura bianca e nera in via Recla, attraverso l’adeguamento degli attuali collettori e la sistemazione dei collegamenti con gli edifici residenziali limitrofi.

Pubblicità Pubblicità



A Segonzano è prevista la realizzazione del collettore di fognatura, che consentirà il collegamento delle frazioni di Valcava e Tirli all’impianto di depurazione di Sover.

A Soraga saranno invece realizzati alcuni lavori di adeguamento funzionale (rivestimento a cappotto delle pareti esterne e sostituzione dei serramenti) per rendere completamente fruibile l’unico asilo nido d’infanzia pubblico della Val di Fassa nell’edificio scolastico (finanziamento di oltre 260mila euro).

A Valfloriana, infine, è previsto il completo rifacimento della rete di distribuzione di Pradel dal serbatoio esistente in località Palù fino al pozzetto di riduzione in località Pradel, alla luce delle precarie condizioni in cui versa.