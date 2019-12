A Rallo una nuova sala studio aperta 7 giorni su 7 fino alle 22.30

Gli studenti di Ville d’Anaunia e non solo, in particolare quelli di quinta superiore e dell’università, potranno usufruire di una nuova sala studio, aperta 7 giorni su 7 dalle 8 alle 22.30.

Il nuovo servizio è stato attivato – per volontà dell’assessore alla cultura del Comune di Ville d’Anaunia, Maria Teresa Giuriato – all’interno della casa sociale di Rallo, la stessa struttura che ospita anche la biblioteca.

Al piano seminterrato è stata allestita una sala aperta alle persone maggiorenni, che dovranno passare una prima volta in biblioteca a Rallo durante gli orari di apertura per richiedere il badge con cui effettuare autonomamente l’accesso.

“La sala è stata pensata per tutti quegli studenti che hanno bisogno di un luogo tranquillo per ripassare le lezioni, prepararsi a un esame o scrivere la tesi di laurea – precisa l’assessore -. Sappiamo che in valle difficilmente si trovano strutture aperte fino a tarda ora e dunque, con la collaborazione della biblioteca, abbiamo voluto fornire il nostro piccolo sostegno logistico ai giovani che stanno affrontando un percorso scolastico o universitario. Per questi ragazzi, in molti casi, non esistono orari per studiare, in particolare nei giorni che precedono un esame, la discussione della tesi o gli esami di maturità: a Rallo ora hanno a disposizione una sala dedicata alle loro esigenze”.

La struttura è dotata di 24 postazioni e rete wi-fi. L’orario di apertura della sala è molto flessibile, per incontrare le esigenze degli utenti.

Il Comune ci tiene a puntualizzare che nella sala si accede per soli motivi di studio e non è possibile consentire l’accesso agli estranei.

