Pediatri di libera scelta, la Giunta approva l’accordo

In occasione del Natale 2019 Trentingrana Concast (il Consorzio dei Caseifici Sociali Trentini) ha promosso una iniziativa legata alla sostenibilità e di rilevante interesse locale: la realizzazione di taglieri in abete, con legname recuperato dai terribili schianti avvenuti in Trentino a causa della tempesta Vaia.

I “Taglieri Vaia” verranno distribuiti come omaggio nei punti vendita dei diciassette caseifici associati, a partire da lunedì 23 dicembre.

La presentazione dell’iniziativa durante la conferenza stampa ospitata alla sede del Consorzio, a Spini di Gardolo, alla presenza del presidente Renzo Marchesi, del direttore Andrea Merz e della Giunta Provinciale di Trento guidata dal presidente Maurizio Fugatti.

La filiera del legno è garantita dall’ente certificatore Pefc Italia: Trentingrana Concast ha così aderito alla “Filiera Solidale Pefc”, istituita appositamente per far fronte all’emergenza Vaia.

Inoltre il Consorzio ha selezionato, come fornitori, aziende del territorio: la Magnifica Comunità di Fiemme per la fornitura della materia prima e falegnameria Leonardi Wood per la realizzazione del manufatto.

L’attenzione verso l’ambiente non è mancata anche nella confezione, per la quale si è scelto di evitare materiali inquinanti a favore di un materiale green quale il cartoncino.

In particolare, è stata realizzata una scatola con cartoncino riciclato e certificato Pefc, avente origine da materia legnosa che proviene da foreste gestite in maniera sostenibile.

In un contesto globale in cui la responsabilità ambientale è diventata impegno imprescindibile anche e soprattutto da parte delle realtà produttive, Trentingrana Concast ha ideato questo progetto come un regalo dal territorio per il territorio, con lo scopo di declinare la sostenibilità ambientale a tutto tondo: viene fornito infatti un contributo all’impiego del legname schiantato e quindi al recupero boschivo, e al contempo viene sensibilizzata la popolazione facendo toccare con mano il tema.

Il progetto rappresenta, inoltre, un esempio virtuoso di collaborazione tra imprese, enti istituzioni, laddove il fare rete ha permesso di produrre un significativo valore aggiunto per la realtà locale.

L’iniziativa ha trovato infatti l’interesse di diversi Enti del territorio, e non, che hanno fornito il proprio appoggio e contributo per la realizzazione: la Provincia autonoma di Trento che ha concesso il proprio patrocinio, Pefc Italia (rappresentata durante la conferenza stampa dal vicepresidente Francesco Dellagiacoma), il Consorzio dei Comuni Trentini (presente Walter Merler, responsabile settore innovazione), Federforeste (ha partecipato il presidente Gabriele Calliari) e la Federazione Trentina della Cooperazione con il vicepresidente vicario Germano Preghenella.

“L’ambiente va di pari passo con la cooperazione – ha osservato – perché abbiamo ereditato entrambi ed è nostro compito tutelarli e valorizzarli al meglio”. Per Promocoop Trentina è intervenuto il presidente Arnaldo Dandrea.

“Complimenti per l’ammirevole idea di intrecciare la filiera del legno con la filiera del latte – ha osservato – in un progetto all’insegna della sostenibilità. Tutti dobbiamo essere consapevoli che la difesa del territorio e del suo patrimonio è una responsabilità collettiva”.

Intervento conclusivo affidato a Giulia Zanotelli, assessore provinciale all’agricoltura.

“Quando Concast Trentingrana ci ha contattato, la risposta non poteva che essere positiva perché quanto prodotto attraverso questa iniziativa serve a sensibilizzare sull’importanza dell’ambiente e della sua tutela”.