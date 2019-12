Mercatini di Natale Trento, ecco le proposte e le soluzioni per innovare

Tempo di primi bilanci per i mercatini di Natale di Trento e purtroppo non sono positivi come negli anni precedenti. Il mancato ponte di Sant’Ambrogio e il meteo non proprio favorevole hanno sicuramente contribuito al risultato ma non si può sicuramente pensare che le “colpe” siano da attribuire soltanto a questi due fattori.

E’ soltanto la seconda edizione targata APT che a suo tempo era stata presentata come importante passaggio di consegne per dare nuova linfa al format dei mercatini e forse l’ottimo risultato dell’anno scorso aveva anche illuso che fosse così.

In realtà, nonostante il grande sforzo organizzativo sul quale non si può certamente dubitare, le novità forse non sono state molte o forse non sufficientemente incisive per garantire uno standard di presenze come si era abituati a vedere.

Nel 2018 inviai alcune proposte che mi sento di ripresentare in estrema sintesi perché, come mi piace ricordare, se non si propongono soluzioni siamo già parte del problema: maggior coinvolgimento di Piazza Dante con una vera Casa di Babbo Natale, maggiori decorazioni, info point e partenza del trenino; Piazza C. Battisti dedicata principalmente alle attività delle nostre numerose cooperative sociali che potrebbero avere ampi riscontri da una vetrina così importante; il coinvolgimento del Castello del Buonconsiglio per riproporre tradizioni, usi e costumi locali; piazza Duomo come scenario impareggiabile per concerti di bande locali e non; piazza S. Maria Maggiore sempre con laboratori per i bimbi e Piazza Fiera che preveda almeno una disposizione diversa delle casette come piccolo segno di rinnovamento.

Per concludere il Trenino che collega tutte queste piazze.

Alcune attività si possono anche alternare, la ruota panoramica può essere l’esempio simbolico che potrebbe essere riproposto almeno ad anni alterni.

Il prossimo anno non sappiamo se avremo le stesse modalità di gestione sia come APT che come Amministrazione, e forse qualche interprete cambierà, per il momento auguriamoci che le prossime settimane possano essere positive soprattutto per lo spirito del Natale.

Mauro Corazza