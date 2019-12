Un weekend natalizio tutto da vivere nei paesi di Ville d’Anaunia

Sarà un weekend natalizio ricco di appuntamenti diversi e per tutti i gusti a Ville d’Anaunia.

Questa sera, sabato 21 dicembre, alle 20.45 sarà proiettato a Tuenno il film “Latte nostro” di Michele Trentini (2018), che mette in primo piano animali, allevatori, pastori e casari che contribuiscono alla realizzazione di straordinari formaggi a latte crudo: a fine serata saranno estratti dei premi tra i tesserati alla videorassegna; non mancheranno il brindisi e l’assaggio di formaggi per tutti.

Sempre questa sera alle 21 al teatro di Rallo andrà in scena “Tre sorelle e un… imbranato”, commedia in due atti della compagnia teatrale “Virtus in Arte” di Malé. Per prenotare i posti basta chiamare il numero 348.9771059 (Luca).

Pubblicità Pubblicità

Nell’ambito della rassegna “Note di Natale”, poi, stasera alle 20.30 nella chiesa parrocchiale di Tuenno si esibiranno il Coro Lago Rosso di Tuenno, il Coro Audiemus di Cavareno e la Corale Monteverdi di Cles. Ingresso libero e vendita del calendario fotografico 2020, con offerte destinate alla Fondazione trentina per la ricerca sui tumori.

Oggi, inoltre, la Pro Loco di Nanno e il Gruppo San Tommaso di Portolo festeggiano la ricorrenza del patrono di Portolo, San Tommaso. Alle 18 messa nella chiesetta di Portolo, alle 19 tutti al centro polifunzionale: saranno serviti polenta, cotechini, wurstel, crauti e strudel. La serata proseguirà con la musica di Mario Maccani e il ballo liscio.

Pubblicità Pubblicità

Per concludere domani sera, domenica 22 dicembre alle 18, ci sarà il concerto per pianoforte di Danilo Valentini e Marinella Dell’Eva in teatro a Rallo con musiche di Rossini, Verdi, Chopin, Debussy e Scarlatti.

Pubblicità Pubblicità