Rinviata a sabato prossimo la “Priò Christmas Run”

Causa maltempo, la corsa natalizia più divertente della Val di Non è stata rinviata a sabato prossimo, 28 dicembre.

La seconda edizione della “Priò Christmas Run”, corsa non competitiva organizzata dal Gruppo Giovani Priò in collaborazione con le associazioni del paese, era inizialmente prevista per oggi, sabato 21 dicembre, con partenza e arrivo alla nuova struttura comunale nel centro del borgo.

La pioggia, però, pare proprio non voler concedere una tregua e così gli organizzatori sono stati costretti a rinviare di una settimana la manifestazione. Il programma resterà invariato (qui l’articolo con i dettagli). L’appuntamento è per sabato prossimo alle 12.30, dunque, con l’apertura delle iscrizioni.

