Raccolta illecita di nidiacee: in carcere un 75 enne della Val di Non

Un nuovo grande evento ha aperti i battenti lo scorso 7 dicembre sulle rive del Lago di Molveno.

L’evento in questione è il cosiddetto “Lago dei sogni”, ovvero suggestive e grandi installazioni luminose sono state sistemate in centro paese e sulle rive del Lago di Molveno per accompagnare la stagione invernale della Paganella appena inaugurata. (altro…)

