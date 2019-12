Riva del Garda piange Riccardo Giavina, pianista, compositore e maestro di musica

Il pianista, compositore e maestro di musica Riccardo Giavina è morto all’età di 82 anni.

L’uomo, nato a Lesa (Novara) nel 1937, ha trascorso metà della sua vita a Riva del Garda, diventandone un’istituzione nel mondo musicale rivano.

Si era trasferito sulle rive del Lago di Garda nel 1971 e fino al 2003 era stato professore e fiduciario della sezione staccata del Conservatorio F.A. Bonporti.

E’ stato inoltre socio fondatore dell’associazione Musica Riva Festival.

Riccardo Gavina si è distinto anche a livello nazionale e internazionale: nel 1963 ha ottenuto il primo premio alla “Rassegna lombarda giovani concertisti” e nel 1966 è arrivato fra i primi dieci al concorso di Ginevra.

La sua carriera è stata quindi ricca di soddisfazioni, e nel novembre del 2017 in occasione dei suoi 80 anni il Conservatorio ha voluto celebrarlo con un concerto-omaggio organizzato dall’Associazione Amici della Musica, di cui ne ha fatto parte per parecchio tempo.

Nel corso della sua produzione ha sperimentato musica di vario genere (musiche di scena, musica corale, canti popolari) vincendo anche in questo caso numerosi concorsi: Trento nel 1984, Asac di Venezia nel 1986, Usci di Milano nel 1987, Béla Bártok di Tollo nel 1987.

Alcuni suoi componimenti sono stati inoltre trasmessi da emittenti come Rsi, Zdf e Rai in Eurovisione e Mondovisione e proposti in prestigiosi palcoscenici come il Lincoln Center di New York, il Gewandhaus di Lipsia e il Crystal Cathedral di Los Angeles

Il funerale si svolgerà lunedì alle 14:30 nella chiesa arcipretale di Riva del Garda. Lascia la moglie, anche lei insegnante di musica, e due figlie.