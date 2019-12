Il “Lago dei Sogni”: magiche installazioni luminose colorano il Lago di Molveno

Un nuovo grande evento ha aperti i battenti lo scorso 7 dicembre sulle rive del Lago di Molveno.

L’evento in questione è il cosiddetto “Lago dei sogni”, ovvero suggestive e grandi installazioni luminose sono state sistemate in centro paese e sulle rive del Lago di Molveno per accompagnare la stagione invernale della Paganella appena inaugurata.

Il Natale non vuol dire solo mercatini e regali, ma anche atmosfere natalizie con spettacoli e giochi luminosi per rendere ogni anno in Natale sempre più magico. Questi spettacoli luminosi da ormai diversi anni fanno da cornice alle città d’Italia per trasformarle in vere e proprie opere d’arte.

Straordinarie installazioni luminose, coreografie e giochi di luce che l’Azienda turistica di Molveno ha voluto sistemare anche nel centro storico del paese e sulle rive del Lago per illuminare i tramonti invernali e regalare la visione di un atmosfera natalizia unica e irripetibile.

Un percorso emozionale che dal centro paese con un grande Babbo Natale, prosegue verso il Lago, attraverso cerbiatti, regali e orsacchiotti luminosi, per approdare al Lido dove un immenso albero di natale illumina le verdi acque del Lago.

Il “Lago dei sogni” non si ferma alle installazioni luminose, ma è stato attivato anche il pattinaggio su ghiaccio illuminato, il Molvius gigante, il parco dei gonfiabili e le jeep elettriche. Inoltre il “Lago dei sogni”, nei fine settimana della stagione invernale 2019/2020 sarà accompagnato da concerti di cori di montagna e, per i più giovani, da serate con servizio ristoro e dj set.

L’imperdibile grande evento il “Lago dei sogni” si svolgerà fino al primo di marzo 2020, tutte le sere dalle 16.00 alle 23.00, nel centro e al Lido del paese di Molveno. Il programma degli eventi alla pagina web

