Esce di strada nella notte, 47 enne finisce al santa Chiara

Via libera dalla Giunta provinciale ad Itea per l’intervento di riqualificazione delle Torri 9, 10 e 11 a Villazzano Tre.

L’autorizzazione, formalizzata in una delibera firmata dal vicepresidente e assessore all’urbanistica Mario Tonina e che segue il parere favorevole già espresso l’8 ottobre scorso dal Consiglio comunale di Trento, è relativa alla deroga alle norme di attuazione del Piano regolatore generale del Comune di Trento relativamente agli indici edilizi.

L’intervento riguarda i lavori di riqualificazione degli edifici Torre 9, 10 e 11 a Villazzano Tre, realizzate in contemporanea tra il 1974 e il 1980.

Pubblicità Pubblicità

In particolare, l’intervento prevede l’incremento delle attuali altezze delle torri (allo stato attuale hanno un’altezza di 41,88 metri ed è previsto un ulteriore aumento di 5,65 metri)al fine dell’inserimento del coronamento tecnico per alloggiare il sistema fotovoltaico previsto dal progetto.

Tale intervento si inserisce nell’ambito del progetto europeo Stardust soggetto ai finanziamenti di cui al programma comunitario Horizon 2020 che ha visto come protagonista il Comune di Trento con ITEA s.p.a. promotrice delle iniziative per l’efficientamento energetico e per la riqualificazione degli edifici di Madonna Bianca.

Considerato che l’intervento ricade all’interno di un progetto soggetto a finanziamento europeo per il suo carattere innovativo volto all’efficientamento energetico ed alla riqualificazione totale degli edifici grazie all’installazione di nuovi sistemi innovativi di facciata del tipo “plug&play” sviluppato ed ingegnerizzato per questo progetto, e visto il notevole interesse pubblico dell’intervento, la Giunta ha ritenuto di dare la prevalenza all’interesse perseguito con l’intervento e di conseguenza comprimere quello tutelato dalla norma urbanistica.

Pubblicità Pubblicità