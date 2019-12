Dolomiti Energia Trentino a caccia dell’impresa a Milano

La SuperLega Credem Banca 2019/20 arriva in questo weekend al giro di boa; con le partite in programma fra oggi e domenica si conclude infatti il girone d’andata di regular season.

Mentre le altre squadre giocheranno il tredicesimo turno, l’Itas Trentino scenderà in campo alla BLM Group Arena il 22 dicembre contro la Cucine Lube Civitanova per recuperare il match originariamente programmato per il primo giorno del mese in corso e posticipato di ventun giorni per consentire ai marchigiani di disputare il Mondiale per Club (poi vinto). Fischio d’inizio previsto per le ore 18: diretta Radio Dolomiti e Lega Volley Channel.

QUI ITAS TRENTINO Dopo due vittorie per 3-0 ottenute negli ultimi cinque giorni, i gialloblù si ripropongono di fronte al proprio pubblico per sostenere uno degli impegni casalinghi più attesi dell’intera stagione, come dimostra il “sold out” già fatto registrare con diversi giorni d’anticipo rispetto al giorno della partita. A sostenere Giannelli e compagni ci saranno quindi quattromila persone, che proveranno a far valere il fattore campo per trovare un risultato importante, anche nell’ottica della corsa ad uno dei primi quattro posti in classifica al termine del girone d’andata.

“Civitanova è una squadra che sta viaggiando ad un ritmo molto elevato in questo periodo, sfruttando anche l’onda lunga dell’entusiasmo derivante dall’aver ottenuto un grande traguardo a livello internazionale – ha spiegato l’allenatore Angelo Lorenzetti presentando l’impegno – . Sappiamo bene cosa voglia dire giocare dopo aver conquistato il Mondiale per Club: regala ulteriore entusiasmo e sicurezze, che la Cucine Lube ha già trovato da tempo mettendo in mostra una pallavolo di assoluto livello. Se vorremo restare costantemente in partita avremo pochi margini di errore, perché una squadra come quella che affronteremo ci farà pagare ogni piccola sbavatura. Dobbiamo continuare a percorrere la strada del miglioramento, come accaduto nelle ultime settimane, ed essere pronti ad interpretare correttamente il tipo di partita che ne deriverà”.

Pubblicità Pubblicità

In vista del match il tecnico marchigiano potrà contare sull’intero organico a propria disposizione, con la possibilità di scegliere quindi che tipo di assetto schierare in posto 4, dove Cebulj, Russell e Kovacevic sono tutti e tre in lizza per due maglie da titolari.

Trentino Volley ultimerà la preparazione all’ottavo impegno casalingo della stagione con un allenamento pomeridiano nella giornata odierna alla BLM Group Arena e con una sessione di rifinitura nella mattinata di domenica. In questa circostanza il Club gialloblù scenderà in campo per la 830a partita ufficiale di sempre, la 382a casalinga, e andrà a caccia della 580a vittoria assoluta, eventualmente la 304a di fronte al proprio pubblico.

COPPA ITALIA 2020, DOMENICA SERA SI DEFINISCE LA GRIGLIA DEI QUARTI DI FINALE L’ultima giornata del girone d’andata di regular season definirà gli accoppiamenti dei quarti di finale della Del Monte Coppa Italia 2020. A prendere parte al primo turno ad eliminazione diretta (in programma il 23 gennaio in casa della miglior classificata) del massimo trofeo nazionale saranno le squadre che occuperanno le prime otto posizioni in graduatoria. Solo la Cucine Lube è già sicura della propria (primo posto), mentre solo nella serata di domenica si potrà conoscere l’effettiva avversaria di Giannelli e compagni, che possono terminare la fase ascendente del torneo in terza, quarta o quinta piazza e, a seconda di ciò, affrontare rispettivamente sesta, quinta o quarta in graduatoria. Le combinazioni di risultati nell’ultimo turno sono piuttosto numerose; l’Itas Trentino, attualmente quarta con un punto di ritardo da Modena e con due di vantaggio su Milano, andrà a caccia del successo casalingo per provare a scavalcare gli stessi emiliani, ma anche per proteggere la propria posizione di classifica, visto che a parità di punti Milano potrebbe avere anche un migliore quoziente set.

Pubblicità Pubblicità