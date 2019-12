Corriera prende fuoco tra Cavedago e Andalo. Il Video

Alla 9.30 di stamane una corriera si è incendiata sulla strada tra Andalo e Cavedago andando completamente distrutta. Le fiamme hanno avvolto il mezzo distruggendolo completamente. Non risultano feriti perché l’autista, capito che qualcosa non andava, ha fermato subito il mezzo scendendo prima che scoppiasse l’incendio. Per fortuna sulla corriera in quel momento non erano presenti passeggeri

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco volontari di Cavedago e Andalo che hanno prontamente spento l’incendio che però aveva già divorato completamente il mezzo utilizzato come servizio di skibus. (Le foto e il video sono di Herbert Lorenzoni Smit)

