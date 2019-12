Avio: 20 mila euro per mettere in sicurezza il Vallo Tomo

Con verbale di deliberazione n. 199 della Giunta Comunale del 10.12.2019, è stata approvata in linea tecnica, la perizia dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del vallo-tomo a monte della frazione di Vo’ Sinistro redatta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale per una spesa complessiva di € 19.951,81.

Infatti, a seguito della caduta avvenuta a fine ottobre di un masso, causa probabilmente le forti precipitazioni, avente dimensioni di circa 15/16 m³, si è verificato un danno al vallo paramassi esistente a monte della frazione di Vo’ Sinistro.

Per provvedere, dunque, con urgenza, al fine di garantire l’incolumità pubblica a ripristinare la sicurezza del vallo-tomo, in data 28.10.2019 è stato, pertanto, effettuato un sopralluogo dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici per. ind. Ivan Beber, con la presenza del dott. Daminato Franco del servizio Geologico della Provincia Autonoma di Trento, dell’ing. Tranquillini Paolo del Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento e del custode Forestale Zomer Franco; sopralluogo che ha individuato gli interventi da realizzare nell’immediato per risolvere le problematiche, e precisamente: la demolizione del masso; il ripristino della scogliera di sostegno del vallo-tomo; la rimozione dei detriti sparsi intorno alla zona di intervento, stimando – congiuntamente con la PAT-Servizio Prevenzione Rischi – in presunti € 20.000,00 la spesa necessaria per fronteggiare l’intervento.

