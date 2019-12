AAA Cercasi esperto amministrativo per l’ufficio di Arge Alp a Innsbruck

Presso l’Ufficio di Governo del Tirolo, Ripartizione Alto Adige, Euregio e Relazioni esterne (Ufficio ARGE ALP), è vacante un posto per la funzione modello Esperti amministrativi (ADEX2). La posizione è limitata a 3 anni. La retribuzione minima è di € 1.765,60 lordo/mese per 20 ore di lavoro setti-manale.

Le domande devono essere presentate entro il 17 gennaio 2020 all’Ufficio di Governo del Tirolo – se possibile – via e-mail all’indirizzo organisation.personal@tirol.gv.at o in altro modo all’indirizzo Organi-sation und Personal, Eduard-Wallnöfer-Platz 3, 6020 Innsbruck, indicando il numero di riferimento 70/2019/200. Per ulteriori informazioni si prega di contattare la Sig.ra Michaela Wenko al numero di telefono: +43 (0)512/508-2342.

Ambito delle competenze:Partecipazione alla revisione e all’adattamento dell’orientamento strategico di Arge Alp (obiet-tivi, temi centrali, aree di progetto, rapporti con altre cooperazioni alpine); Identificazione di temi specifici, iniziative in corso e progetti politicamente visibili d’importanza strategica nell’ambito degli interessi specifici di Arge Alp; Mantenimento della continuità dei lavori di Arge Alp; Partecipazione al coordinamento della rappresentanza degli interessi di Arge Alp presso le istituzioni europee a Bruxelles in coordinamento con le rappresentanze dei Paesi membri presso l’UE; Sostegno organizzativo e contenutistico in relazione alla preparazione delle riunioni del Comi-tato Direttivo, della Conferenza dei Capi di Governo e della Presidenza; Supporto organizzativo per i responsabili dei progetti di Arge Alp; Pubbliche relazioni e comunicazione (compresi i social media) in collaborazione con i rappre-sentanti dei media dei Paesi membri; Rilascio di informazioni;Mantenimento e rafforzamento dei contatti nonché creazione di reti tra i dieci Paesi membri e il Rafforzamento della cooperazione e del coordinamento con altre istituzioni interregionali (ad es. AGEG, AER, Conferenza internazionale del Lago di Costanza) e internazionali (ad es. EUSALP, Convenzione delle Alpi)

I candidati devono soddisfare i seguenti requisiti: Conoscenze approfondite delle sfide specifiche dell’arco alpino; Esperienza nella cooperazione transfrontaliera, nella gestione di progetti e nelle pubbliche re-lazioni (compresi i social media); Conoscenza e riconoscimento delle strutture, dei meccanismi, dei sistemi e dei processi deci-sionali politici; Diploma di laurea universitaria o equiparato; Ottima conoscenza di tedesco, italiano e inglese; Determinazione e sicurezza di sé; Capacità di lavorare in team.

Ai sensi dell’art. 7 della Legge locale sulla parità di trattamento del 2005, le donne in particolar modo sono invitate a presentare domanda

Per Info clicca qui