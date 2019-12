Tovel, il Parco Naturale Adamello Brenta vuole ristrutturare la Casa del Parco

Domenica 22 dicembre alle ore 16.00 in Piazza Battisti a Cles, la Pro Loco di Cles con il Gruppo Storico Culturale Arzberg Valle di Non mette in scena il presepe vivente e la rappresentazione storica degli eventi in “La nascita di Gesù narrata da sua madre”, nell’ambito degli eventi ‘Il Cuore del Natale clesiano’, organizzato in collaborazione con il Comune di Cles e del Consorzio Cles Iniziative.

La manifestazione, come spiegato dal Presidente della Pro Loco Lorenzo Paoli, segue il tema che caratterizza questo Natale: il ritorno ad un’atmosfera più familiare, legata alla tradizione più autentica, riscoprendo la parte più religiosa di queste festività.

In questa recita, ‘La Nascita di Gesù narrata da Sua Madre’, si ritrovano tutti gli elementi che compongono i tre Vangeli Sinottici e il Vangelo di Giovanni.

Il tono si fa più intimo, poeticamente raccontato dal punto di vista di Maria, che così rivela i dubbi e le preoccupazioni di una giovane madre.

Le scene sono reali, con attori in movimento e narrazione del testo con accompagnamento musicale; la rappresentazione intende rievocare fatti accaduti più di duemila anni fa. La storia parte dall’annuncio della nascita di Gesù e prosegue con l’Attesa, il momento più emozionante dove vengono coinvolti anche gli spettatori.

Saranno messa in scena l’Annunciazione dell’Angelo a Maria, il viaggio di Maria e Giuseppe verso Betlemme, e la coinvolgente Nascita di Gesù nella capanna a Nazareth.

Alla fine della rappresentazione un numeroso corteo di figuranti in costumi d’epoca sfilerà lungo le vie del centro storico, accompagnato dai suonatori di tamburi del Gruppo Arzberg.

La tradizione della Natività si riscontra anche nella mostra di Palazzo Assessorile ‘Presepi d’incanto’, aperta fino al 6 gennaio, con l’esposizione del presepe del Gruppo Alpini di Cles con l’allestimento dei presepi artigianali a cura del Gruppo Rionale Spinazeda.

Ricordiamo infine di ammirare la maestosa Natività posta sulla fontana in Piazza Granda, intagliata dall’artista Patrizio Cavallar nel legno degli alberi caduti a causa della tempesta Vaia dell’ottobre 2018, chiusura scenografica del percorso natalizio tra luci e addobbi anch’essi realizzati con il legname recuperato nei boschi dopo la tempesta.