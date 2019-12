Sabato 21 dicembre all’EB Dance School i bambini danzano a favore della Chirurgia Pediatrica Trentina

Sabato 21 dicembre presso la sede dell’EB Dance School Val di Non a Cles, gli allievi della scuola danzeranno per un ‘Saggio di beneficienza’ organizzato dalla EB4Charity, la sezione di volontariato della EnergyBlast.it di Mattia Zini.

Due le sessioni di ballo: ad ore 17,00 esibizione degli allievi dai 3 ai 7 anni; ad ore 20,30 esibizione degli allievi dagli 8 ai 14 anni; l’entrata sarà ad offerta libera.

Gli eccezionali ballerini della EB Dance School interpreteranno per lo spettacolo delle coreografie natalizie. Il contesto del saggio è ‘La danza dei bambini per aiutare i bambini’. Le offerte verranno devolute ad AChiPE (Amici della Chirurgia Pediatrica Trentina), per aiutare i bambini pazienti della clinica che necessitano di questo tipo di cure e dare sostegno alle loro famiglie.

Achipe è un’associazione di volontariato a sostegno del Reparto di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale Santa Chiara di Trento, con sede operativa in via Fratelli Bronzetti 29, formata da un gruppo di genitori e medici che desiderano fornire aiuto, supporto ed assistenza alle famiglie di bambini affetti da patologie chirurgico-pediatriche.

La Scuola di Ballo è bilingue. I bambini hanno la fortuna di imparare a danzare con lezioni e laboratori di lingua inglese, guidati dall’esperienza e dalla bravura del titolare della Scuola di Danza Mattia Zini e dalla sua collaboratrice Violeta Jovanovic. Il duo è appena tornato da Dublino dove ha rappresentato l’Italia ai Campionati del Mondo di Danze Latino Americane.

