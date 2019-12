Karting, sul podio il giovane Adriano Fiore di Trento

A conclusione di una stagione agonistica sugellata dalla conquista del primo titolo mondiale della MotoE con il pilota Matteo Ferrari è stata rinnovata la partnership tra il Trentino e il Team Gresini

Un’annata storica quella del Team Trentino Gresini MotoE che nel 2019 ha esordito come meglio non poteva in questa nuova categoria mondiale firmata Energica. 123 punti totali conquistati da Matteo Ferrari e Lorenzo Savadori, due vittorie, un podio, 4 prime file, un giro veloce e ovviamente il primo titolo di sempre nelle moto elettriche da competizione.

Numeri che non potevano non confermare un binomio che si è rivelato tanto azzeccato quanto vincente: il Trentino abbraccia il progetto Gresini Racing anche nel 2020 proiettandosi così in un contesto dove tecnologia, innovazione e sostenibilità sono giocate ai massimi livelli.

Pubblicità Pubblicità

Si riparte ovviamente da Matteo Ferrari che guiderà la line up del Team Trentino Gresini MotoE anche nel 2020 con l’obiettivo dichiarato di difendere il titolo.

L’annuncio del rinnovo della partnership è stato comunicato ieri nell’incontro al Muse organizzato da Trentino Marketing e Team Gresini al quale sono intervenuti l’Assessore provinciale allo sport e al turismo Roberto Failoni, Maurizio Rossini CEO di Trentino Marketing, il Team manager Fausto Gresini con i piloti Ferrari e Savatori e l’intero staff.

Presenti all’incontro anche Nicolas Goubert, Direttore esecutivo della MotoE, Giacomo Leone Direttore di Energica, l’azienda che fornisce le moto elettriche ai team, Alessandro Brannetti pilota tester di Energica e il commentatore delle gare di MotoE, il giornalista di Sky Sport Sandro Donato Grosso.

Fausto Gresini, team manager:

Pubblicità Pubblicità



“Che dire…lasciamo alle spalle un 2019 davvero emozionante ed entusiasmante nel quale siamo stati capaci di stupire con progetto solido e vincente. Un doveroso ringraziamento va alla Provincia di Trento e a Trentino Marketing che hanno creduto in noi e nel nostro progetto, al team che ha lavorato duramente per questo traguardo, e ovviamente a Matteo che è stato il vero protagonista. Continuare questo progetto insieme è un ulteriore traguardo che cercheremo di onorare al massimo anche nel 2020, provando a difendere questo titolo così importante”.

Roberto Failoni, assessore provinciale allo sport: “Ci ha fatto molto piacere, veder emergere la bandiera del Trentino in una competizione di alto livello mondiale dove la ricerca e la tecnologia sono indirizzate verso soluzioni di elevata sostenibilità. Un’immagine che associo alla volontà di questo territorio di raccogliere la sfida di uno sviluppo basato sull’innovazione e perseguendo modelli sostenibili, come strumento per accrescere la qualità della vita delle persone”.

Maurizio Rossini, ceo di Trentino Marketing: “Siamo particolarmente felici di rinnovare la partnership con il Team Gresini al termine di una stagione straordinaria suggellata da questo primo titolo mondiale nella MotoE di Matteo Ferrari, le cui prestazioni hanno contribuito a dare una grande visibilità internazionale al Trentino. E mi piace pensare che questo risultato è anche frutto di una determinazione e concentrazione che i piloti e tutto il Team Gresini sono riusciti a trovare anche in occasione delle numerose frequentazioni del nostro territorio nel corso di questo anno indimenticabile”.

Le foto della Gallery sono a cura di Davide Buzzi