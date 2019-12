Statale 47: Danilo Perin ex segretario Lega di Ospedaletto lancia la raccolta firme per le 4 corsie

In questi giorni l’ex segretario della Lega di Ospedaletto Danilo Perin ha depositato nei 5 comuni interessati dal progetto di riorganizzazione e raddoppio della SS 47 della Valsugana nel tratto tra Castelnuovo e Grigno una raccolta firme.

Una raccolta firme per dire no all’ipotesi delle 2 + 2 corsie: progetto che prevede il mantenimento dell’attuale sede stradale che diventerebbe cos’ a traffico locale e la realizzazione sulla destra in direzione Bassano e rimanendo in sinistra brenta di una nuova strada a doppia corsia che riguarderebbe il traffico di attraversamento tenendo cosi invariati gli attuali accessi ai paesi.

La raccolta firme invece vuole ribadire con fermezza il bisogno della realizzazione delle 4 corsie o in alternativa la messa in sicurezza con l’installazione dello spartitraffico centrale.

Pubblicità Pubblicità

La raccolta firme proseguirà fino a fine anno.

La “campagna elettorale” è pertanto iniziata nel piccolo comune della Valsugana governato da Ruggero Felicetti che non ricandiderà più alla guida del paese.

Lo stesso Perin si sta già muovendo per la creazione di una lista civica per sfidare l’attuale giunta comunale che dovrebbe candidare con l’attuale vice sindaco Liciardiello Edy.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità