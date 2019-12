Referendum per il taglio dei parlamentari, si voterà tra maggio e giugno, nuovi scenari all’orizzonte

Scandalo in Brasile: nello Stato della Paraíba diversi esponenti politici di spicco della sinistra brasiliana (ma anche personalità legate al mondo giudiziario, amministrativo e finanziario) sono stati arrestati in quella che passerà alla storia come “Operazione Calvário”; l’inchiesta, facilmente, potrebbe allargarsi anche in altri Stati del Brasile.

Secondo alcune ricostruzioni sarebbe stata concepita una vera e propria “organizzazione criminosa” fatta di tangenti, mazzette, contratti fraudolenti, e un bottino da milioni e milioni di Reais.

E come al solito tutto ciò è avvenuto a discapito della salute e dell’istruzione dei cittadini.

Tra i personaggi illustri finiti nei guai vi troviamo politici legati alla sinistra come Estela Bezerra (deputata statale), Márcia Lucena (sindaca della città di Conde), Waldson de Souza e Cláudia Veras (ex ministra statali della Salute), e non solo: anche l’ex procuratore Gilberto Carneiro sarebbe finito in questo giro molto losco, mentre il capo-banda risulterebbe essere Ricardo Coutinho (ex governatore dello Stato della Paraíba ed ex sindaco di João Pessoa), molto vicino all’ex Presidente della Repubblica del Brasile Lula e finito nella lista dell’Interpol: infatti Coutinho, insospettito (o magari, vista la vastissima rete dell’organizzazione criminale, potrebbe anche essere stato avvisato dagli immancabili amici di amici), se l’è data a gambe levate e in questo momento voci lo darebbero in Svizzera.

Incuriosisce che non siano ancora iniziati i soliti processi mediatici, o almeno che non sia partito un segnale da parte degli intellettuali politicamente corretti visto e considerato che l’attuale Presidente della Repubblica Federale del Brasile Jair Bolsonaro si trova un giorno sì e uno no sulla stampa internazionale (quando magari non è il turno di altri populisti scomodi come Salvini, Trump e Johnson).

Sicuramente alcune uscite di Bolsonaro non sono state proprio felici ed opportune, ma è pazzesco che la stampa allineata preferisca pubblicare valanghe di pagine su Bolsonaro che critica l’attivista Greta Thunberg e quasi zero sulla corruzione della sinistra brasiliana: evidentemente è più importante scrivere un miliardo di volte le sparate di un Presidente “populista” anziché contare tutti i soldi che potrebbero essersi intascati dei politicanti di sinistra sulla pelle dei cittadini brasiliani che continuano a subire tagli sulla salute e sull’istruzione. Aspettiamoci ora un vero e proprio calvario, in tutti i sensi.

Articolo scritto in collaborazione con Sergio Binelli

